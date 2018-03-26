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Директор комплекса «Хатынь» предложил присылать материалы из районов: «Мы их сохраним, они останутся для истории»

26 марта 2018 16:36
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Новости Беларуси. О страшных уроках военных лет и попытках перекроить историю говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Артур Зельский, директор государственного мемориального комплекса «Хатынь»:
Хатынь – это не только Хатынь. Это и другие белорусские деревни. Если по Хатыни мы знаем сегодня 90% того, что там произошло, то по остальным деревням, по многим деревням у нас просто лакуна.

И молодые люди должны этим заниматься.

И вот я хотел бы сказать: те маленькие районные конференции, студенты, дети рисовали рисунки к этому дню – присылайте их нам, в «Хатынь». Если где-то в районе они могут пропасть, мы их сохраним. Мы бережно все сохраним ваши материалы, они останутся для истории.

Хатынь и сохранение памяти о войне: «Что происходит»

# общество # Артур Зельский # 75 лет трагедии Хатыни

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