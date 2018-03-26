Неудачная покупка через соцсеть: можно ли вернуть деньги за ботинки, которые должны были быть кожаными?

Новости Беларуси. В программе «Добро пожаловаться» разбираемся, есть ли разница между куплей-продажей через интернет-магазин или через социальные сети.

Решив сэкономить время и деньги, минчанка Елена Орсик отправилась за новой парой обуви не в бутики и салоны, а погрузилась в сети интернет-паутины.

Попались весьма привлекательные по внешнему виду и цене ботинки. Продавец через «Инстаграмм» в личной переписке уверял, что это высококачественная модель – копия известного бренда. Из натуральной кожи.

Последний факт для Елены был крайне важным.

Елена Орсик, минчанка:

Я обратилась в интернет-магазин. Мне нужна была кожаная обувь. Предварительно было указано, что некожаная обувь мне не нужна, у меня аллергия. Мне прислали не кожаные ботиночки. Я их приобрела за 140 р. Хочу забрать деньги, и больше не хочу связываться с этим интернет-магазином.