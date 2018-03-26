Неудачная покупка через соцсеть: можно ли вернуть деньги за ботинки, которые должны были быть кожаными?
Новости Беларуси. В программе «Добро пожаловаться» разбираемся, есть ли разница между куплей-продажей через интернет-магазин или через социальные сети.
Решив сэкономить время и деньги, минчанка Елена Орсик отправилась за новой парой обуви не в бутики и салоны, а погрузилась в сети интернет-паутины.
Попались весьма привлекательные по внешнему виду и цене ботинки. Продавец через «Инстаграмм» в личной переписке уверял, что это высококачественная модель – копия известного бренда. Из натуральной кожи.
Последний факт для Елены был крайне важным.
Елена Орсик, минчанка:
Я обратилась в интернет-магазин. Мне нужна была кожаная обувь. Предварительно было указано, что некожаная обувь мне не нужна, у меня аллергия. Мне прислали не кожаные ботиночки. Я их приобрела за 140 р. Хочу забрать деньги, и больше не хочу связываться с этим интернет-магазином.
Оплатив наложенным платежом посылку, девушка вскрыла ее и невольно зажала нос. От сапожек исходил до тошноты химический «аромат».
Примерять обновку Елена не решилась, опасаясь аллергической реакции, и снова обратилась с претензией к продавцу.
Ботинки девушка купила совсем не в интернет-магазине. По сути, она приобрела товар у физического лица.
Нигде на страничке не указывались ни официальные реквизиты магазина, ни даже ссылки на него.
Это грубое нарушение.
Ольга Кравцова, заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:
Если гражданин покупает товар, то он должен обязательно знать, у кого он его покупает. В данном случае на страничке данные о продавце отсутствуют.
Продажей товаров через интернет может заниматься юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который имеет специализированный национальный интернет-ресурс, т. е. интернет-магазин, зарегистрированный в зоне «by» или «бел».
Через социальную сеть можно продавать только личные вещи, бывшие в употреблении.
И такая торговля в сети не должна носить постоянный, то есть коммерческий характер. Елена этого не знала, и сегодня пытается призвать к совести «серого» продавца.
Елена Орсик:
Потребовала вернуть мне деньги, но мне отказали.
Мирно урегулировать конфликт они не захотели.
Вероника Шелег, эксперт отдела товароведческих исследований:
На исследуемой коробке имеется информация на иностранном языке, что уже не соответствует требованию действующих стандартов. Во вкладышах, которые предоставлены на исследование, вся информация указана на иностранном языке.
Уже даже эти, казалось бы, незначительные для многих факты являются поводом расторгнуть договор купли-продажи. И это должен знать каждый покупатель.
Наталья Шавель, юрист:
Потребитель вправе обратиться с претензией к продавцу в досудебном порядке и потребовать расторжение договора и возврата денежных средств.
Как быть в случае Елены, которая купила обувь через социальную сеть?
Вероника Шелег:
Натуральная кожа состоит их сосочкового и сетчатого слоев, состоящих из коллагеновых волокон. В данном случае никаких волокон здесь не видно, просто ровный срез материала.
И даже под натиском улик эксперта продавец возвращать деньги Елене не собирается, и с чистой совестью продолжает незаконно торговать.
Ольга Кравцова:
Можно ли такого продавца найти? Можно, если у потребителя есть товарный чек или квитанция.
Напоминаем, что у Елены есть квитанция с почты о получении посылки.
И эта история серьезно заинтересовала не только МАРТ, но и Налоговую инспекцию.
А наша героиня не собирается сдаваться, и готова дойти до суда. Чтобы вернуть свои 140 рублей.