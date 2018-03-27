«В любом учреждении образования обязательным должно быть посещение мемориальных комплексов: Хатынь, Брестская крепость»

Новости Беларуси. Как сохранить память о Великой Отечественной войне, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной Академии наук Беларуси:

Очень важный момент, чтобы мы не упустили то, что мы имеем. Правильно, надо двигаться вперёд, идти в ногу с молодёжью. Но – элементарные вещи – я глубоко убеждён, что в любом учреждении образования обязательным пунктом должно быть посещение наших мемориальных комплексов: Хатынь, Брестская крепость, музей Великой Отечественной войны, Курган Славы.

Это должно быть обязательным пунктом.

Иначе мы можем просто утратить эту основу в погоне за какими-то новейшими средствами.