Медведев предупредил Европу о последствиях изъятия активов РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что если Украина будет получать кредит за счет российских активов, Россия будет требовать от стран ЕС ответственности в судебном и, если потребуется, во внесудебном порядке. Об этом пишет РИА Новости.

Он называет такие действия воровством имущества и обещает использовать все имеющиеся механизмы – без срока исковой давности и с возможностью уголовного преследования.

Ранее в ЕС обсуждали идею финансировать Украину за счет средств, полученных от заморозки российских активов, в том числе в виде так называемого «Репарационного кредита».

Фото: kremlin.ru