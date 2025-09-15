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Медведев предупредил Европу о последствиях изъятия активов РФ

15 сентября 2025 09:04
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Медведев предупредил Европу о последствиях изъятия активов РФ-0

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что если Украина будет получать кредит за счет российских активов, Россия будет требовать от стран ЕС ответственности в судебном и, если потребуется, во внесудебном порядке. Об этом пишет РИА Новости.

Он называет такие действия воровством имущества и обещает использовать все имеющиеся механизмы – без срока исковой давности и с возможностью уголовного преследования.

Ранее в ЕС обсуждали идею финансировать Украину за счет средств, полученных от заморозки российских активов, в том числе в виде так называемого «Репарационного кредита».

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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