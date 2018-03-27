«У нас есть День наркомана, День пьяницы. Дня партизана нет»

Новости Беларуси. Как сохранить память о Великой Отечественной войне, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Иосиф Кругликов, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов боевых действий на территории других государств:

Беларусь называют «Партизанской республикой». Более 400 тысяч партизан. Но даже нет Дня партизана. У нас есть День наркомана, День пьяницы. Есть такие дни, я так образно говорю...

Дня партизана нет.

Поэтому нужно думать ещё о том, что необходимо у нас формировать вот это понимание, что, коль есть белорусская «Страна партизан», значит, должен быть какой-то День, в который была бы светлая память.