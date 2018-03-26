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Политолог о Катрюке: «Это – наше государственное упущение, что мы не достали этого негодяя»

26 марта 2018 14:43
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Новости Беларуси. О страшных уроках военных лет и попытках перекроить историю говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Александр Шпаковский, политолог, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция»:
Часть карателей Хатыни была осуждена, привлечена к ответственности. Но, справедливости ради, надо отметить, что большинство бойцов 118-полицейского батальона, который в некоторых документах именуется украинским (хотя там были не только украинцы по национальности, но, в основном, украинцы) – они позже были передислоцированы нацистами на территории Франции, сдались в плен французским партизанам и перебрались на Запад. И, кстати, последний из них – Катрюк – скончался не так давно.

Это был пулемётчик, который расстреливал жителей Хатыни.

И, на мой взгляд, это – наше государственное, в каком-то смысле, упущение, что мы не достали этого негодяя. Потому что нельзя, конечно, желать никому смерти, но тот же самый начальник штаба этого 118-го батальона Васюра был впоследствии расстрелян. Честно скажу, пусть меня Бог простит, но я считаю, что он был расстрелян по делу.

Хатынь и сохранение памяти о войне: «Что происходит»

# общество # Александр Шпаковский # 75 лет трагедии Хатыни

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