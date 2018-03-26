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Олег Гайдукевич о Хатыни: «Несмотря на то, что взрослый здоровый мужик, стоишь и плачешь»

26 марта 2018 14:40
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Новости Беларуси. О страшных уроках военных лет и попытках перекроить историю говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-Демократической партии Беларуси:
Хочу поделиться личными впечатлениями. Я убеждён, что здесь все люди, до одного, меня поддержат. Сколько в Хатынь ни приезжай, невозможно оставаться равнодушным. Я не знаю, как так удалось сделать, передать эту боль, передать эту трагедию.

Стоишь, взрослый мужик, а слёзы наворачиваются на глаза.

Несмотря на то, что взрослый здоровый мужик. Стоишь и плачешь. И я считаю, что это – нормально, я считаю, что это – правильно. И эти эмоции не утихнут никогда. И мы всегда должны это помнить, мы всегда должны об этом говорить.

Хатынь и сохранение памяти о войне: «Что происходит»

# общество # Олег Гайдукевич # 75 лет трагедии Хатыни

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