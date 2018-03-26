Детский сад оштрафовали за мясные тефтели вместо сосисок в меню
Новости Беларуси. Детские дошкольные учреждения Беларуси регулярно и тщательно проверяют специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Каждый садик старается своих деток кормить вкусно и сытно. В программе «Добро пожаловаться» рассказываем, почему не всегда такая инициатива остается безнаказанной.
Малыши проводят в детском саду около 10 часов, принимая пищу 5 раз в день. Все строго регламентировано: от граммов до калорий, от витаминов до белков и углеводов.
Садик, в котором вместо сосисок деткам давали мясо, получил внушительный штраф. За, цитата:
«невыполнение плана по использованию колбасных изделий в меню детского дошкольного учреждения».
Ирина Вдовина, заведующая ДДУ:
Это было предписание со штрафом. Поскольку у нас в саду был по колбасным изделиям ноль, то была претензия со стороны Центра гигиены. Мы считаем, что это необязательно – включать в питание, которое дает детский сад.
В саду уверены, что знак равенства между сосисками и мясом ставить неуместно.
И предлагают малышам вкусную и полезную альтернативу колбасным изделиям.
Валентина Якубовская, повар:
Кнели из птицы состоят из куриного филе, с добавлением отварного риса, размягченного сливочного масла, с добавлением водички они подтушиваются в духовке.
Дети едят их с удовольствием.
Сейчас поменяли рецептуру, и вместо хлеба добавляем в котлету свежий кабачок и тыкву.
Что касается колбасных изделий, то их употребление действительно регламентировано постановлением Минздрава.
В «Требованиях для учреждений дошкольного образования» указано: «Колбасы и сосиски вареные используются высшего сорта не чаще 1 раза в неделю».
Этот пункт возмущает родителей и ставит в тупик диетологов.
Марта Марудова, диетолог:
Есть исследование, которое говорит, что если человек регулярно употребляет 50 грамм переработанной мясной продукции, то он может оказаться в группе риска по онкозаболеваниям. В нашей стране количество детей с избыточным весом, к сожалению, увеличивается.
И как бы банально это не звучало, но мы – это то, что мы едим.
1 декабря 2017 года отмечалось последнее подорожание стоимости питания в детских садах. Сегодня родители в среднем платят за ребенка от 41 до 77 рублей в месяц.
По заверениям чиновников, рацион стал более сбалансированным и разнообразным.
Родители:
- Я готова платить за улучшенное питание детей в детском саду.
- Пища должна быть сбалансированная. Меньше концентратов, Е-добавок. В сосисках очень много соли. Для детей это вредно.
- Думаю, что пользы в этом нет. И приучать детей к сосискам нет смысла. По себе знаю: как начнешь есть – невозможно остановиться.
Лучше натуральное мясо.
В детском саду, чьё меню раскритиковали за отсутствие обязательных сосисок и вареной колбасы, штраф заплатили. Но на своей позиции стоят твердо и не согласны кормить малышей колбасой, ни за какие коврижки.