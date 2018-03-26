Детский сад оштрафовали за мясные тефтели вместо сосисок в меню

Новости Беларуси. Детские дошкольные учреждения Беларуси регулярно и тщательно проверяют специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Каждый садик старается своих деток кормить вкусно и сытно. В программе «Добро пожаловаться» рассказываем, почему не всегда такая инициатива остается безнаказанной.

Малыши проводят в детском саду около 10 часов, принимая пищу 5 раз в день. Все строго регламентировано: от граммов до калорий, от витаминов до белков и углеводов.

Садик, в котором вместо сосисок деткам давали мясо, получил внушительный штраф. За, цитата:

«невыполнение плана по использованию колбасных изделий в меню детского дошкольного учреждения».

Ирина Вдовина, заведующая ДДУ:

Это было предписание со штрафом. Поскольку у нас в саду был по колбасным изделиям ноль, то была претензия со стороны Центра гигиены. Мы считаем, что это необязательно – включать в питание, которое дает детский сад.