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Детский сад оштрафовали за мясные тефтели вместо сосисок в меню

26 марта 2018 11:26
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Новости Беларуси. Детские дошкольные учреждения Беларуси регулярно и тщательно проверяют специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Каждый садик старается своих деток кормить вкусно и сытно. В программе «Добро пожаловаться» рассказываем, почему не всегда такая инициатива остается безнаказанной.

Малыши проводят в детском саду около 10 часов, принимая пищу 5 раз в день. Все строго регламентировано: от граммов до калорий, от витаминов до белков и углеводов.

Садик, в котором вместо сосисок деткам давали мясо, получил внушительный штраф. За, цитата:

«невыполнение плана по использованию колбасных изделий в меню детского дошкольного учреждения».

Ирина Вдовина, заведующая ДДУ:
Это было предписание со штрафом. Поскольку у нас в саду был по колбасным изделиям ноль, то была претензия со стороны Центра гигиены. Мы считаем, что это необязательно – включать в питание, которое дает детский сад.

Детский сад оштрафовали за мясные тефтели вместо сосисок в меню-1

В саду уверены, что знак равенства между сосисками и мясом ставить неуместно.

И предлагают малышам вкусную и полезную альтернативу колбасным изделиям. 

Валентина Якубовская, повар:
Кнели из птицы состоят из куриного филе, с добавлением отварного риса, размягченного сливочного масла, с добавлением водички они подтушиваются в духовке.

Дети едят их с удовольствием.

Сейчас поменяли рецептуру, и вместо хлеба добавляем в котлету свежий кабачок и тыкву.

Детский сад оштрафовали за мясные тефтели вместо сосисок в меню-4

Что касается колбасных изделий, то их употребление действительно регламентировано постановлением Минздрава.

В «Требованиях для учреждений дошкольного образования» указано: «Колбасы и сосиски вареные используются высшего сорта не чаще 1 раза в неделю».

Этот пункт возмущает родителей и ставит в тупик диетологов.

Марта Марудова, диетолог:
Есть исследование, которое говорит, что если человек регулярно употребляет 50 грамм переработанной мясной продукции, то он может оказаться в группе риска по онкозаболеваниям. В нашей стране количество детей с избыточным весом, к сожалению, увеличивается.

И как бы банально это не звучало, но мы – это то, что мы едим.

Детский сад оштрафовали за мясные тефтели вместо сосисок в меню-7

1 декабря 2017 года отмечалось последнее подорожание стоимости питания в детских садах. Сегодня родители в среднем платят за ребенка от 41 до 77 рублей в месяц.

По заверениям чиновников, рацион стал более сбалансированным и разнообразным.

Детский сад оштрафовали за мясные тефтели вместо сосисок в меню-10

Родители:
- Я готова платить за улучшенное питание детей в детском саду.
- Пища должна быть сбалансированная. Меньше концентратов, Е-добавок. В сосисках очень много соли. Для детей это вредно.
- Думаю, что пользы в этом нет. И приучать детей к сосискам нет смысла. По себе знаю: как начнешь есть – невозможно остановиться.

Лучше натуральное мясо.

В детском саду, чьё меню раскритиковали за отсутствие обязательных сосисок и вареной колбасы, штраф заплатили. Но на своей позиции стоят твердо и не согласны кормить малышей колбасой, ни за какие коврижки.

# общество # Детские сады в Беларуси # Валентина Якубовская

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