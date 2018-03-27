«Наши противники делали сайты, где записывали наших узников, ветеранов. У нас таких платформ нет. 5-10 лет – и свидетели эпохи уйдут»

Новости Беларуси. Как сохранить память о Великой Отечественной войне, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Виктор Шадурский, декан факультета международных отношений БГУ, доктор исторических наук:

Мы должны это делать талантливо, эмоционально, опираясь не на какие-то обобщения, а, скорее, работать с конкретными документами и показывать конкретного человека. Как делал Быков? Почему Василь Быков получил признание? Потому что он показывал реальных людей. Человека на войне, в окопе.

Необязательно Героя Советского Союза.

Героизм вот тот, такой. Нам надо такое. Поэтому сегодня у нас ещё есть шанс приглашать свидетелей войны – настоящих героев. Может, менее многословных. Может, нужно записать ветеранов, сделать маленькие интервью. К сожалению, наши, как мы их считаем, противники – они делали целые сайты, где записывают наших узников, наших ветеранов. У нас таких платформ, сайтов крупных нет. Мы это всё ждём. Сколько нам ещё? 5-10 лет – и всё, свидетели эпохи уйдут. Видеть человека на войне, его трагедию, его героизм, и без купюр об этом молодёжи рассказывать. И молодёжь наша верит, знает и буде ценить это.