Прямой эфир

Сборная Германии по баскетболу спустя 32 года снова стала чемпионом Европы

15 сентября 2025 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сборная Германии по баскетболу спустя 32 года снова стала чемпионом Европы-0

В финале чемпионата Европы по баскетболу, который проходил в Риге, сборная Германии победила команду Турции со счетом 88:83. Об этом пишет ТАСС.

Это второй чемпионский титул в истории немецкой команды – предыдущий был выигран в 1993 году. В составе победителей самым метким бомбардиром стал Исаак Бонга (20 очков), а в составе сборной Турции – Альперен Шенгюн (28 очков).

В поединке за третье место Греция обыграла сборную Финляндии со счетом 92:89. Германия ранее завоевала серебро в 2005 году и бронзу в 2022 году и является действующей чемпионкой мира. Во второй раз вице-чемпионом Европы стала Турция – впервые это случилось в 2001 году.

Турнир приняли четыре страны: Кипр, Финляндия, Польша и Латвия. Российская сборная, победительница чемпионата 2007 года, отстранена от участия в турнире до 2022 года. Команда СССР выигрывала турнир 14 раз.

Фото: pixabay

# Баскетбол

Другие новости рубрики

Все новости
Польша разрешила пребывание в стране иностранных военных НАТО
15 сентября 2025 08:19

Польша разрешила пребывание в стране иностранных военных НАТО

Финал шоссейной велогонки в Мадриде был отменён из-за протестов активистов
15 сентября 2025 07:56

Финал шоссейной велогонки в Мадриде был отменён из-за протестов активистов

На территории Евросоюза стартовали очередные учения НАТО
15 сентября 2025 07:54

На территории Евросоюза стартовали очередные учения НАТО