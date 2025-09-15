Сборная Германии по баскетболу спустя 32 года снова стала чемпионом Европы

В финале чемпионата Европы по баскетболу, который проходил в Риге, сборная Германии победила команду Турции со счетом 88:83. Об этом пишет ТАСС.

Это второй чемпионский титул в истории немецкой команды – предыдущий был выигран в 1993 году. В составе победителей самым метким бомбардиром стал Исаак Бонга (20 очков), а в составе сборной Турции – Альперен Шенгюн (28 очков).

В поединке за третье место Греция обыграла сборную Финляндии со счетом 92:89. Германия ранее завоевала серебро в 2005 году и бронзу в 2022 году и является действующей чемпионкой мира. Во второй раз вице-чемпионом Европы стала Турция – впервые это случилось в 2001 году.

Турнир приняли четыре страны: Кипр, Финляндия, Польша и Латвия. Российская сборная, победительница чемпионата 2007 года, отстранена от участия в турнире до 2022 года. Команда СССР выигрывала турнир 14 раз.

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