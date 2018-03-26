Доктор исторических наук: «Наш подвиг – велик. Но о нём нужно говорить спокойно, без крика»

Новости Беларуси. О страшных уроках военных лет и попытках перекроить историю говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Виктор Шадурский, декан факультета международных отношений БГУ, доктор исторических наук:

Я думал: что, действительно, нужно молодым? 22 марта мы пригласили выступить перед студентами малолетнюю узницу концлагеря «Освенцим» Борисову Александру Васильевну. Зал сидел, студенты сидели настолько тихо, настолько эмоционально воспринимали. И я подумал: может, вместо нашей дискуссии лучше пусть бы она выступила на телевидении. И люди бы почувствовали ещё раз. Фильм «Иди и смотри» – это один хороший пример творческой переработки. И она рассказывала: «Освенцим» освобождён был в конце января, ребёнок практически умирает, идёт отряд разведки советской в маскхалатах.

И все поняли: вот, кто освободитель.

И она говорит, что солдат. Вот об этом надо говорить. А меньше крика. И говорить уважительно ко всем участникам Сопротивления, которые были в других государствах. И тогда наш подвиг, советского народа, будет восприниматься объективно. А, если мы говорим, что другие там не воевали… Мы знаем: воевали. И не надо умалять. Наш подвиг – велик. И мы его помним, но о нём нужно говорить спокойно, без крика. И дать слово тем ветеранам, тем свидетелям событий, которые ещё живы. Чтобы не мы интерпретировали потом, рассказывали о каких-то больших цифрах, обобщениях. Услышать человека на войне. И это был не только героизм, это была трагедия, это была беда, это была боль. И, может, раньше, в Советском Союзе – и я сам участвовал в мероприятиях – мы больше говорили о героизме. Война, как возможность проявить героизм. Это – правда. Но нужно говорить и о том, что страдали многие дети, люди. Война – это была трагедия. Вот так надо талантливо о войне говорить, а не кричать.