Что было: Захват заложника в Заславле/ Малинин-граф/ И о погоде

Стреляли

Начну с новости, взбудоражившей страну. В Заславле отец, ранее дважды судимый за серьезные преступления, в местном отделении банка взял в заложницы беременную дочь. Он угрожал убить ее, если не будут выполнены его требования, которые без конца менял. После безуспешных трехчасовых переговоров мужчина был ликвидирован сотрудниками подразделения "Алмаз". Женщина не пострадала. Ощущения такие, что следствие еще проявит ряд неожиданных деталей этой странноватой истории, где отец и беременная дочь идут в банк с какой-то целью. Какой целью и почему заложницей отца, который отсидел 13 лет, становится его дочь? Много вопросов. История с заложником в банке произошла, как помнится, и в прошлом году в Могилеве.

К сожалению, традиционно летом происходит всплеск еще и банальных хулиганств. Только в этом году зарегистрировано около 2 000 преступлений, связанных с хулиганством. Из них 92 – особо злостное хулиганство. Подчеркну, что речь идет об уголовно наказуемых деяниях, а не о мелких хулиганствах, которые подпадают под административный кодекс или вообще не регистрируются. Вчера, 18 июля пришло сразу три новости про нарушителей, стреляющих по людям из пневматики. Следственный комитет заявил об окончании расследования дела, когда 26 июня 2018 года по улице Орловской в Минске мужчина буквально обстреливал прохожих и проезжавший транспорт. Естественно, был пьян. Как, впрочем, и вторая компания «снайперов». Два гражданина были в гостях у приятеля. Выпили, скучно, взяли пневматическое ружьё с оптическим прицелом, которое принадлежит отцу приятеля, и начали стрелять по соседям. Милиция задержала молодых людей, один из которых ранее был судим за кражи. Изъяты пневматическое ружьё, две коробки пуль к нему и арбалет для подводной охоты с гарпуном. Это злостное хулиганство и за него грозит до пяти лет лишения свободы. Повеселились. Еще один ранее судимый и опять же пьяный 54-летний мужчина попытался ограбить магазин. Он взял несколько товаров, а для уверенности направил пистолет на продавцов. Оружие оказалось пневматическим. Это заметил охранник и задержал нападавшего.

Друзья, так у нас запрещено даже хранение боевого оружия, а право получить охотничье обременено десятками экзаменов и документов. Страшно представить, что бы было, если бы как в США, в Беларуси нарезное огнестрельное оружие продавалось всем желающим даже в супермаркетах. А ведь всей этой глупости виной только пьянство. Как еще можно объяснить сегодняшнюю ночную трагедию в Минске, когда при попытке скрыться от ГАИ, водитель Opel врезался в столб и погиб. Кроме водителя в машине были 4 человека: три девушки 21, 18 и 17 лет, а также 21-летний юноша. Все серьезно пострадали. Естественно, после употребления спиртного.

Свежесть в подарок

Жарко по всей Европе. Австрийская транспортная компания раздала пассажирам метро Вены 14 тысяч дезодорантов. Дело в том, что поезда на одной из веток не оборудованы кондиционерами, а летом вагоны очень быстро нагреваются. Несмотря на благие намерения, не все восприняли этот жест однозначно. Некоторые пассажиры решили, что так им намекают на исходящий от них неприятный запах пота. Может, так и есть. Вы войдите в час пик в наш городской транспорт или зайдите в примерочную кабину магазина. Точно попадете на того, кто сделал вызов воде и пахнет так, как будто прибыл с Грюнвальдской битвы. Некоторым хочется просто за свой счет подарить дезодорант или банальное мыло.

И в нашем городе снимается кино

Народный артист России и Украины Александр Малинин снял клип в Мирском замке. Отсюда он направился прямиком на «Славянский базар» в Витебск. Творческая группа провела в средневековых интерьерах один день. Для декораций к новой песне «О любви не говорят» подошли исторические помещения и окружающая природа. Историко-культурные памятники нередко наталкивают артистов на создание творческого проекта. Например, в 2015 году Misters (солист группы, Ян Маерс, стал исключительно популярен после участия в телешоу «Голос») и Екатерина Волкова сняли видео в стиле «Аббатства Даунтон». Съёмки проводились под Гродно, а основная часть – на территории усадьбы «Каролино». Двумя годами ранее группа Napoli и Герман также снимали клип на территории Гродненской области. Действие видеоролика разворачивается в старинной усадьбе Четвертинских. В том же году Алёна Ланская презентовала клип, снятый в спальне княгини Радзивилл Несвижского замка.

В своем же новом клипе Александр Малинин предстает в образе дворянина, ездит на лошади, трапезничает и играет на лютне. Во время съёмок и после них Малинин привлекает внимание подписчиков многочисленными публикациями на своей странице в Instagram. Фото- и видеофрагменты съёмок уже набрали более 100 тысяч просмотров.

И о погоде

Лето в этом году по-прежнему пугает и настораживает. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 19 июля. Ранее «Белгидромет» сообщил, что Брест сейчас приближается к двум месячным нормам осадков. Мощный грозовой фронт оставил во вторник разрушительный след чуть ли не по всей Беларуси. Бедные метеорологи услышали в свой адрес массу «комплиментов» за точный прогноз. Но как здесь можно вычислить, когда каждые несколько километров в Минске практически разная погода – от солнца до проливного ливня за десять минут езды на машине. А вообще, у природы нет плохой погоды!

Предлагаем почитать:

1. Около 70 детей отравились в детском лагере в Украине



2. Подробности чудесного спасения каякера от догонявшего его медведя гризли

3. В Латвии полиэтиленовые пакеты могут оказаться вне закона

Д.П.