Прямой эфир

В Минске двое мужчин позаимствовали у отца приятеля пневматику и открыли стрельбу в частном секторе

18 июля 2018 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Днём 16 июля в Минске двое мужчин при стрельбе из пневматики повредили имущество соседей. Минчане подозреваются в хулиганстве.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в понедельник два гражданина были в гостях у приятеля. В определённый момент гости взяли пневматическое ружьё с оптическим прицелом, которое принадлежит отцу приятеля, и начали стрелять. Своими действиями мужчины нанесли ущерб соседям.  

Прибывшие на вызов правоохранители задержали молодых людей, один из которых ранее был судим за кражи. Изъяты пневматическое ружьё, две коробки пуль к нему и арбалет для подводной охоты с гарпуном.  

Выясняются мотивы поступка задержанных.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».  

Летом 2018 года в Бобруйске парень выстрелил из пневматики в случайную прохожую.  

Пуля попала 17-летней девушке в руку – подробнее здесь.  

# Хулиганство # происшествия # Стрельба

Другие новости рубрики

Все новости
Во время грозы в Минске пожарная лестница упала с крыши дома на припаркованные автомобили: фотофакт
18 июля 2018 07:55

Во время грозы в Минске пожарная лестница упала с крыши дома на припаркованные автомобили: фотофакт

В Минске во время грозы сместился павильон. Пострадали два студента
18 июля 2018 07:23

В Минске во время грозы сместился павильон. Пострадали два студента

В Рогачёве спасатели вернули в гнездо трёх выпавших аистят
18 июля 2018 06:37

В Рогачёве спасатели вернули в гнездо трёх выпавших аистят