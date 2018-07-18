В Минске двое мужчин позаимствовали у отца приятеля пневматику и открыли стрельбу в частном секторе

Новости Беларуси. Днём 16 июля в Минске двое мужчин при стрельбе из пневматики повредили имущество соседей. Минчане подозреваются в хулиганстве.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в понедельник два гражданина были в гостях у приятеля. В определённый момент гости взяли пневматическое ружьё с оптическим прицелом, которое принадлежит отцу приятеля, и начали стрелять. Своими действиями мужчины нанесли ущерб соседям.

Прибывшие на вызов правоохранители задержали молодых людей, один из которых ранее был судим за кражи. Изъяты пневматическое ружьё, две коробки пуль к нему и арбалет для подводной охоты с гарпуном.

Выясняются мотивы поступка задержанных.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Летом 2018 года в Бобруйске парень выстрелил из пневматики в случайную прохожую.