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Директор Несвижского замка: нельзя воспринимать Беларусь стереотипом – лапти и бульба

30 октября 2019 14:21
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О родовом гнезде могущественных Радзивиллов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране»

Выбрав Несвиж в 16 веке для строительства фамильного замка, знаменитый род принес этому белорусскому городу мировую славу.

Директор Несвижского замка: нельзя воспринимать Беларусь стереотипом – лапти и бульба-1

Четыре столетия Радзивиллы были хозяевами замка, представители рода вынуждены были покинуть дворец с приходом советской власти. При ней парк пришел в запустение, а стены дворца превратились здравницу санаторий «Несвиж».

Директор Несвижского замка: нельзя воспринимать Беларусь стереотипом – лапти и бульба-4

Прошло время, и город снова стал центром культурной жизни, Ренессанс Несвижу пришлось пережить уже в нынешнем веке. Княжеские апартаменты распахнули свои двери после нескольких лет масштабной реконструкции.

Директор Несвижского замка: нельзя воспринимать Беларусь стереотипом – лапти и бульба-7

Сергей Климов, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Нельзя воспринимать Республику Беларусь по тем стереотипам, которые были раньше, там, лапти и бульба. Мы были в тех же трендах, что и мировая европейская культура.

Сергей Климов: «Мне иногда кажется, что мы ничего не знаем об истории Беларуси, Радзивиллов»

Подробности – в видеоматериале

# Музеи # общество # Сергей Климов # Фотофакт

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