Директор Несвижского замка: нельзя воспринимать Беларусь стереотипом – лапти и бульба

О родовом гнезде могущественных Радзивиллов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
Выбрав Несвиж в 16 веке для строительства фамильного замка, знаменитый род принес этому белорусскому городу мировую славу.
О родовом гнезде могущественных Радзивиллов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
Выбрав Несвиж в 16 веке для строительства фамильного замка, знаменитый род принес этому белорусскому городу мировую славу.
Четыре столетия Радзивиллы были хозяевами замка, представители рода вынуждены были покинуть дворец с приходом советской власти. При ней парк пришел в запустение, а стены дворца превратились здравницу – санаторий «Несвиж».
Прошло время, и город снова стал центром культурной жизни, Ренессанс Несвижу пришлось пережить уже в нынешнем веке. Княжеские апартаменты распахнули свои двери после нескольких лет масштабной реконструкции.
Сергей Климов, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Нельзя воспринимать Республику Беларусь по тем стереотипам, которые были раньше, там, лапти и бульба. Мы были в тех же трендах, что и мировая европейская культура.
Сергей Климов: «Мне иногда кажется, что мы ничего не знаем об истории Беларуси, Радзивиллов»
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