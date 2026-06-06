В Беларуси будут работать 138 военно-патриотических лагерей для школьников

Вместо гаджетов и компьютерных игр – строевая подготовка, армейский быт и настоящая школа мужества. В Беларуси стартовал сезон военно-патриотических лагерей. В 2026 году каникулы с пользой проведут более 13 тысяч школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей республике будут работать 138 профильных лагерей. Интерес к такому формату отдыха среди молодежи растет. За три летних месяца в стране организуют почти 200 тематических смен. Главная особенность – максимальное погружение в армейскую среду. Более 30 лагерей будут работать в режиме круглосуточного проживания. Развернутся они на базе действующих воинских частей, палаточных городков.

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:

Специфика военно-патриотических лагерей очень проста: это лагерь, где у ребенка нет времени на смартфон. Спартакиады, соревнования, тренировки, в том числе по тактической медицине, как оказывать первую помощь, самопомощь, что делать, если заблудился в лесу, как правильно разжечь костер, командные игры – все то, что тренирует командный дух Экскурсии, викторины, ну и, разумеется, знакомство с армейским бытом.

Помимо спортивной и военной составляющей, упор сделан на идеологическое воспитание. Для участников смен запланированы уроки мужества, встречи с ветеранами и экскурсии по знаковым местам боевой славы Беларуси.