В гости к детям в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии пришли супергерои – как это было

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, корреспондент:

А вы когда-нибудь видели, как Человек-паук спускается с крыши не в кино, а в реальной жизни? А вот маленькие пациенты РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии – да! В честь Дня защиты детей для них устроили необычный праздник. Промышленные альпинисты в образах их любимых персонажей спустились по тросам прямо к больничным окнам и подарили ребятам то, что не купишь за деньги – веру в чудо.

Человек-паук, пират, Супермен и другие герои спустились с крыши прямо к окнам больницы, чтобы порадовать тех, кто встречает праздник в палатах.

Ярослав Бушуев, альпинист:

Мы их очень сильно поддерживаем в очень трудной ситуации. Не дай Бог никому попасть в эту ситуацию. Мне кажется, это очень благородно с нашей стороны делать такие поступки благотворительные, детей порадовать и самим жизненно учиться, скажем так. Потому что дети — это цветы жизни, они нам помогают жить, любить и радоваться.

Профессиональные высотники, которые обычно моют окна и монтируют подсветку на небоскребах, на время перевоплотились в добрых волшебников. Их задача не просто спуститься на тросах, а сделать это так, чтобы в каждой палате, на каждом этаже почувствовали: сегодня праздник.

