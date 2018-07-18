В Латвии хотят запретить пользование полиэтиленовыми пакетами. Какая упаковка может оказаться вне закона?

Новости Латвии. В Латвии намерены запретить использование полиэтиленовых пакетов. Речь идет о бесплатных пакетах, которые выдают покупателям в магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство страны уже поддержало поправки к закону об упаковке. Если законопроект утвердит парламент, то он вступит в силу с 1 января 2019 года.