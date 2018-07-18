В Латвии хотят запретить пользование полиэтиленовыми пакетами. Какая упаковка может оказаться вне закона?

Новости Латвии. В Латвии намерены запретить использование полиэтиленовых пакетов. Речь идет о бесплатных пакетах, которые выдают покупателям в магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правительство страны уже поддержало поправки к закону об упаковке. Если законопроект утвердит парламент, то он вступит в силу с 1 января 2019 года.
Ограничения коснутся всех видов пакетов. Исключение лишь для материалов толщиной менее 15 микронов, применяемых в гигиенических целях или предусмотренных для упаковки открытых продуктов питания.
К слову, полный или частичный запрет на использование полиэтиленовых пакетов введен в Сингапуре, Бангладеше, Тайване, Австралии, Китае. В ряде стран действует налог на их выдачу в магазинах.