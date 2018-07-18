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В Латвии хотят запретить пользование полиэтиленовыми пакетами. Какая упаковка может оказаться вне закона?

18 июля 2018 07:11
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Новости Латвии. В Латвии намерены запретить использование полиэтиленовых пакетов. Речь идет о бесплатных пакетах, которые выдают покупателям в магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство страны уже поддержало поправки к закону об упаковке. Если законопроект утвердит парламент, то он вступит в силу с 1 января 2019 года.

В Латвии хотят запретить пользование полиэтиленовыми пакетами. Какая упаковка может оказаться вне закона?-1

Ограничения коснутся всех видов пакетов. Исключение лишь для материалов толщиной менее 15 микронов, применяемых в гигиенических целях или предусмотренных для упаковки открытых продуктов питания.

К слову, полный или частичный запрет на использование полиэтиленовых пакетов введен в Сингапуре, Бангладеше, Тайване, Австралии, Китае. В ряде стран действует налог на их выдачу в магазинах.

# Закон # Фотофакт

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