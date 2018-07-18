«Белгидромет» об июльских ливнях в Беларуси: «Рекордсмен сейчас Брест – приближается к двум месячным нормам осадков»

Новости Беларуси. Мощный грозовой фронт, который прошел через всю Беларусь, оставил разрушительный след в разных ее уголках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неблагоприяитные природные явления – ветер, ливни и грозы – не исключены и сегодня, 18 июля.