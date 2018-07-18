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«Белгидромет» об июльских ливнях в Беларуси: «Рекордсмен сейчас Брест – приближается к двум месячным нормам осадков»

18 июля 2018 07:56
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Новости Беларуси. Мощный грозовой фронт, который прошел через всю Беларусь, оставил разрушительный след в разных ее уголках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неблагоприяитные природные явления – ветер, ливни и грозы – не исключены и сегодня, 18 июля.

«Белгидромет» об июльских ливнях в Беларуси: «Рекордсмен сейчас Брест – приближается к двум месячным нормам осадков»-1

Татьяна Четырко, начальник отдела обеспечения потребителей гидрометеорологической информацией Белгидромета:
После засушливого мая и достаточно сухого июня у нас июль, конечно, пополнил в достаточной степени запасы влаги. Так, за прошедшую часть месяца уже выпала на большей части территории месячная норма осадков.

Рекордсмен сейчас Брест – приближается к двум месячным нормам осадков. Несколько дней действует оранжевый уровень опасности: сильные ливни, грозы и шквалистое усиление ветра.

Во время грозы в Минске пожарная лестница упала с крыши дома на припаркованные автомобили: фотофакт

«Белгидромет» об июльских ливнях в Беларуси: «Рекордсмен сейчас Брест – приближается к двум месячным нормам осадков»-4

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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