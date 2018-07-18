«Белгидромет» об июльских ливнях в Беларуси: «Рекордсмен сейчас Брест – приближается к двум месячным нормам осадков»

Новости Беларуси. Мощный грозовой фронт, который прошел через всю Беларусь, оставил разрушительный след в разных ее уголках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неблагоприяитные природные явления – ветер, ливни и грозы – не исключены и сегодня, 18 июля.
Татьяна Четырко, начальник отдела обеспечения потребителей гидрометеорологической информацией Белгидромета:
После засушливого мая и достаточно сухого июня у нас июль, конечно, пополнил в достаточной степени запасы влаги. Так, за прошедшую часть месяца уже выпала на большей части территории месячная норма осадков.
Рекордсмен сейчас Брест – приближается к двум месячным нормам осадков. Несколько дней действует оранжевый уровень опасности: сильные ливни, грозы и шквалистое усиление ветра.
Во время грозы в Минске пожарная лестница упала с крыши дома на припаркованные автомобили: фотофакт