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«А как ваша прошла пятница 13». Алёна Ланская упала на сцене «Славянского базара» в Витебске

14 июля 2018 12:41
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Новости Беларуси. Певица Алена Ланская упала на сцене «Славянского базара» в Витебске.

Инцидент случился 13 июля после выступления артистки. Исполнительница прокомментировала произошедшую ситуацию и рассказала, что произошло.

«А как ваша прошла пятница 13». Алёна Ланская упала на сцене «Славянского базара» в Витебске-1

Фото: instagram.com/alyonalanskaya

Пост Алена Ланская опубликовала на своей странице в Instagram.

Девушка иронично сравнила произошедшее с падениями Филиппа Киркорова, Мадонны и Нетты Барзилай.

Артистка отметила, что в ее профессии много непредсказуемых ситуаций, которые порой бывают даже опасны, и рассказала, что она в порядке, только поломала ноготь и заработала большой синяк на бедре.

«А как ваша прошла пятница 13». Алёна Ланская упала на сцене «Славянского базара» в Витебске-4

Фото: скриншот со страницы vk.com/alyonalanskayaofficial

Подписчики поддержали исполнительницу, а также отметили ее самоиронию и умение найти выход из любой ситуации.

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# Славянский базар в Витебске-2018 # калейдоскоп # Алёна Ланская # Фотофакт

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