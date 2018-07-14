«А как ваша прошла пятница 13». Алёна Ланская упала на сцене «Славянского базара» в Витебске

Инцидент случился 13 июля после выступления артистки. Исполнительница прокомментировала произошедшую ситуацию и рассказала, что произошло.

Пост Алена Ланская опубликовала на своей странице в Instagram.

Девушка иронично сравнила произошедшее с падениями Филиппа Киркорова, Мадонны и Нетты Барзилай.

Артистка отметила, что в ее профессии много непредсказуемых ситуаций, которые порой бывают даже опасны, и рассказала, что она в порядке, только поломала ноготь и заработала большой синяк на бедре.