В метро Вены пассажирам раздали 14 тысяч дезодорантов

Новости Австрии. Необычная акция произошла в австрийской столице на шестой линии метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно на ней половина поездов не оборудована кондиционерами, а летом вагоны очень быстро нагреваются.

Австрийская транспортная компания задумала раздачу дезодорантов в качестве компенсации за перегрев воздуха в вагонах.

Несмотря на благие намерения, не все восприняли кампанию по раздаче дезодорантов однозначно. Некоторые пассажиры решили, что так им намекают на исходящий от них неприятный запах пота.