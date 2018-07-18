Прямой эфир

В метро Вены пассажирам раздали 14 тысяч дезодорантов

18 июля 2018 09:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австрии. Необычная акция произошла в австрийской столице на шестой линии метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно на ней половина поездов не оборудована кондиционерами, а летом вагоны очень быстро нагреваются.

В метро Вены пассажирам раздали 14 тысяч дезодорантов-1

Австрийская транспортная компания задумала раздачу дезодорантов в качестве компенсации за перегрев воздуха в вагонах.

Несмотря на благие намерения, не все восприняли кампанию по раздаче дезодорантов однозначно. Некоторые пассажиры решили, что так им намекают на исходящий от них неприятный запах пота.

# Здоровье # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Кубе назвали причины авиакатастрофы, которая произошла 18 мая 2018 года
18 июля 2018 09:03

На Кубе назвали причины авиакатастрофы, которая произошла 18 мая 2018 года

В США в воздухе столкнулись два легкомоторных самолёта, принадлежавшие местной лётной школе
18 июля 2018 08:19

В США в воздухе столкнулись два легкомоторных самолёта, принадлежавшие местной лётной школе

Белорус сорвался в ущелье в Кабардино-Балкарии. Альпиниста ищут
18 июля 2018 08:04

Белорус сорвался в ущелье в Кабардино-Балкарии. Альпиниста ищут