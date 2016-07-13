В Гомеле 36-летний мужчина выстрелил в лицо беременной женщине

Новости Беларуси. 36-летнего жителя Гомеля будут судить за особо злостное хулиганство. Резонансное происшествие произошло минувшей весной.

Поздно вечером возле остановки общественного транспорта мужчина начал приставать к двум девушкам, к спине одной из них приставил пистолет и приказал не двигаться. Подруга девушки, которая находилась на седьмом месяце беременности, попросила убрать пистолет. В ответ на просьбу мужчина выстрел ей в лицо.

Пострадавшая, к счастью, не получила травм, но перенесла состояние шока.

На крики девушек прибежали прохожие, они и задержали мужчину.

Пистолет, из которого стрелял гомельчанин, был заряжен газовыми патронами. На ношение такого оружия требуется разрешение, которого у хулигана не оказалось.

Материалы дела переданы в суд. Поступок мужчины квалифицирован как особо злостное хулиганство, ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Несколько дней назад шокирующее преступление произошло в Столинском районе.

24-летний молодой человек забавы ради решил пострелять из пневматического пистолета. Пуля попала в шею шестилетнему мальчику (здесь подробнее).