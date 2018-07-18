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«Вот так снимают кино». Показываем, как в Мирском замке создавался клип Малинина

18 июля 2018 11:45
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Новости Беларуси. Российский эстрадный певец, композитор и актёр Александр Малинин снял клип на песню «О любви иногда говорят» в Мирском замке.  

Режиссёром видео стал белорус Владимир Янковский, а в качестве декораций были использованы залы замка и виды вокруг памятника архитектуры.  

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«Вот так снимают кино». Показываем, как в Мирском замке создавался клип Малинина -1

Фото: instagram.com/alexandr_malinin  

Во время съёмок и после них Малинин привлекал внимание подписчиков многочисленными публикациями на своей странице в Instagram. В совокупности фото- и видеофрагменты съёмок клипа набрали более 100 тысяч просмотров.  

Секреты проекта артист традиционно предпочитает не раскрывать, но по публикациям уже можно сделать некоторые предположения. Если судить по парику, то Александр Малинин предстал в образе аристократа или дворянина. Мужчина ездит на лошади, играет на лютне, трапезничает.   

«Вот так снимают кино». Показываем, как в Мирском замке создавался клип Малинина -4

Фото: instagram.com/alexandr_malinin  

Костюм артиста похож на одежду, которая появилась в конце 17 века и широко распространилась в Европе 18 века в эпоху рококо. Особенно сильно на одеяния эпохи рококо похож жюстокор (мужской кафтан). Также в качестве элемента одежды присутствует треуголка, которая получила распространение в 17 веке и была популярна до конца 18 века.  

На одном из снимков российский певец держит лютню, которая в 16 веке стала главным сольным инструментом своего времени. Впрочем, для аккомпанемента певцам она тоже использовалась.  

«Вот так снимают кино». Показываем, как в Мирском замке создавался клип Малинина -7

Фото: instagram.com/alexandr_malinin  

К своим публикациям артист делал маленькие описания, например: «Вот так снимают кино!». А после завершения творческой работы поблагодарил съёмочную группу и партнёров.  

«Вот и закончилась работа над киноклипом на песню «О любви иногда говорят». Я благодарю всю съёмочную группу за потрясающую работу. А также моих партнёров по фильму Настю Филиппову и Дениса Авхаренко! И, конечно же, персональная благодарность режиссёру фильма Владимиру Янковскому!», – написал Малинин в Instagram.  

«Вот так снимают кино». Показываем, как в Мирском замке создавался клип Малинина -10

Фото: instagram.com/alexandr_malinin  

Поклонники творчества российского артиста оставили множество положительных отзывов.  

«Прожита маленькая жизнь. Радостно и одновременно немного грустно. Работа актёров сложна и безумно интересна. Каждый раз пытаться достучаться и коснуться души своих зрителей. А нам, зрителям, остаётся только дождаться премьеры и решить: Верю или не верю»,  

«Уже хочется посмотреть, эти кадры выглядят великолепно!»,  

«Спасибо вам за уникальную возможность прокатиться с вами верхом и поучаствовать в съёмках вашего клипа!».  

Закончив творческий процесс, Александр Малинин не стал спешить домой. Вместо этого артист посетил витебский «Славянский базар». Какими снимками с фестиваля делился Малинин в социальных сетях можно посмотреть здесь.  

«Вот так снимают кино». Показываем, как в Мирском замке создавался клип Малинина -13

Фото: instagram.com/alexandr_malinin  

Стоит отметить, что историко-культурные памятники нередко наталкивают артистов на создание творческого проекта. Например, в 2015 году Misters (солист группы, Ян Маерс, стал исключительно популярен после участия в телешоу «Голос») и Екатерина Волкова сняли видео в стиле «Аббатства Даунтон». Съёмки проводились под Гродно, а основная часть – на территории усадьбы «Каролино».  

Двумя годами ранее группа Napoli и Герман также снимали клип на территории Гродненской области. Действие видеоролика разворачивается в старинной усадьбе Четвертинских. В том же году Алёна Ланская презентовала клип, снятый в спальне княгини Радзивилл Несвижского замка.  

# Звезды # калейдоскоп # Владимир Янковский # Александр Малинин # Анастасия Филиппова # Денис Авхаренко # Ян Маерс # Екатерина Волкова # Алёна Ланская # Фотофакт

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