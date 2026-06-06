Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на 6 июня

В Белгидромете предупредили о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях 6 июня. Данные размещены на интернет-портале центра.

По республике объявлен оранжевый уровень опасности. Днем во многих районах страны прогнозируются грозы, местами – с сильными ливнями. На территории отдельных районов возможно шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 15-20 м/с.

В столице возможна гроза, при грозе местами – сильные ливни.

Температура воздуха в Беларуси днем прогреется до +18 – +23°С, по востоку – до +28°С.