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В Германии десятки тысяч продавцов бросили прилавки и вышли на забастовку

06 июня 2026 07:49
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В Германии десятки тысяч продавцов бросили прилавки и вышли на общенациональную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии десятки тысяч продавцов бросили прилавки и вышли на забастовку-2

Вопреки общей экономической депрессии, торговля в стране – это одна из немногих отраслей, которая не знает проблем. Но главная беда в том, что зарплаты не поспевают за ростом цен. Ежегодные надбавки застревают на уровне одного с небольшим процента. Инфляция же съедает все. Работники требуют от нанимателей поднять выплаты сразу на 7 %, что хотя бы позволит покрыть возросшие расходы на жизнь.

# Германия # Забастовка

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