В Германии десятки тысяч продавцов бросили прилавки и вышли на забастовку

Вопреки общей экономической депрессии, торговля в стране – это одна из немногих отраслей, которая не знает проблем. Но главная беда в том, что зарплаты не поспевают за ростом цен. Ежегодные надбавки застревают на уровне одного с небольшим процента. Инфляция же съедает все. Работники требуют от нанимателей поднять выплаты сразу на 7 %, что хотя бы позволит покрыть возросшие расходы на жизнь.