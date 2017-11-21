СК: стрелявшему по детям из пневматики жителю Витебска 45 лет

Новости Беларуси. 21 ноября в Витебске принято к производству уголовное дело об особо злостном хулиганстве.

По информации УСК по Витебской области, 27 августа правоохранителям стало известно, что мужчина стрелял по детям из пневматического оружия.

45-летний местный житель вышел на балкон и со второго этажа несколько раз выстрелил по 9-летним детям, которые были у его дома.

Дети получили травмы – здесь подробнее.

У мужчины был изъят газобаллонный пистолет и пули.

Выясняются обстоятельства произошедшего.