Вежливость и милосердие. Проект постановления о нормах медицинской этики вынесли на обсуждение в Беларуси

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения вынесло на обсуждение проект постановления о нормах медицинской этики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нормативно правовой акт призван регулировать поведение работников сферы медицины во время выполнения должностных обязанностей.

В частности, медработники должны придерживаться таких принципов, как вежливость, гуманность, милосердие, уважение. Медикам необходимо проявлять терпимость и понимание к пациентам, уважать их взгляды и убеждения. Нельзя допускать дискриминации по религиозному, национальному и другим признакам.

В новом постановлении не планируется закреплять детальное описание внешнего вида медработников.

В полном виде документ в ближайшее время разместят на сайте ведомства. В течение месяца его можно будет изучить и высказать свое мнение.