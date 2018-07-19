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Вежливость и милосердие. Проект постановления о нормах медицинской этики вынесли на обсуждение в Беларуси

19 июля 2018 06:29
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Новости Беларуси. Министерство здравоохранения вынесло на обсуждение проект постановления о нормах медицинской этики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нормативно правовой акт призван регулировать поведение работников сферы медицины во время выполнения должностных обязанностей.

Вежливость и милосердие. Проект постановления о нормах медицинской этики вынесли на обсуждение в Беларуси-1

В частности, медработники должны придерживаться таких принципов, как вежливость, гуманность, милосердие, уважение. Медикам необходимо проявлять терпимость и понимание к пациентам, уважать их взгляды и убеждения. Нельзя допускать дискриминации по религиозному, национальному и другим признакам.

В новом постановлении не планируется закреплять детальное описание внешнего вида медработников.

В полном виде документ в ближайшее время разместят на сайте ведомства. В течение месяца его можно будет изучить и высказать свое мнение.

# Медицина # общество # Фотофакт

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