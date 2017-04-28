Ян Маерс: Нужно выходить из «зоны комфорта», это подталкивает идти вперед!

«Через тернии – к звёздам!». Так говорят про целеустремлённых людей, которые не привыкли сдаваться, несмотря ни на что.

Песня «Starlight», исполненная на слепых прослушиваниях в шоу «Голос», стала для него знаковой. Белорусский исполнитель Ян Маерс произвел фурор. Он безупречно спел песню из репертуара британской рок-группы «Muse» и покорил сразу трёх членов жюри.

Однако мало кто знает о том, что этот «звёздный свет» зажёгся для него не сразу и что путь к славе был нелёгким. Он прошёл не только через трудности становления вокала и изучение премудростей скрипичных ключей и нотного стана, но и через серьёзные проблемы со здоровьем. Ян с детства был очень болезненным. В подростковом возрасте у него обнаружился синдром Кушинга, связанный с гормональным сбоем при развитии. И к девятому классу юноша весил почти 100 кг. Однако это не остановило его перед чётко поставленной целью. Ян взял себя в руки. Он похудел на 36 килограмм и не прекращал заниматься музыкой.

Ян Маерс окончил Минское музыкальное училище имени Михаила Глинки и стал солистом известной группы «Верасы». Позже Ян создал собственную группу «Misters». Парни регулярно дают концерты. Кроме того, участвовали в кастинге международного музыкального конкурса «Евровидение-2015», сумели пройти в финал отбора и даже стали обладателями премии «Имя года». Когда пришло осознание того, что пора бы взять себя в руки? Ян Маерс:

Стоит сделать акцент на том, что в детстве я был окружен любовью и заботой родных людей, которые помогли мне справиться с болезнями и детскими комплексами. А мое похудение и переход к здоровому образу жизни – это не резкий шаг, я пришел к этому постепенно. Я похудел на 36 килограмм, но не за 2 месяца, а за 2 года. За этот период я научился жить по-новому.

Через тернии – к звёздам! Как жизненные трудности закалили тебя? Ян Маерс:

Самая большая трудность – это люди. В нашей жизни они бывают разные. Принято делить всех вокруг на плохих и хороших. Для меня все хорошие, пока не докажут обратное. И именно те, которые доказали, помогли мне закалить характер.

Помимо музыкального образования – у тебя есть экономическое. Как помогает аналитическое мышление? Ян Маерс:

Хочется верить, что аналитическое мышление у меня не от экономического образования! (смеётся) Без ложной скромности считаю себя не глупым мужчиной, поэтому решил разнообразить набор своих навыков и выучился на экономиста. Нужно выходить из «зоны комфорта», это подталкивает идти вперед!

Поклонники белорусского телевидения знают тебя как ведущего ток-шоу «Давайте разберемся», где обсуждаются актуальные социальные вопросы. В чём тебе помогает знание телевизионной кухни? Ян Маерс:

В первую очередь, в профессии. Помимо пения, я работаю телеведущим. За внешне легкой и непринужденной работой в кадре стоит огромная работа над собой. А как раз-таки знание процесса изнутри помогает экономить моральные силы для концентрации и сосредоточенности.

Отрезок времени: детство и сейчас – результат упорной работы над собой. Ты даже был одно время моделью, и участником топовой мальчуковой группы «Misters». Ян Маерс:

Я никогда не был и не считаю себя моделью. В первую очередь я артист и телеведущий. Модель – это не менее тяжелый труд, и чтобы называть себя так, нужно много работать в этом направлении. А то, что я изредка участвую в показах или снимаюсь в рекламе, – так этим все артисты занимаются. А вот группа MISTERS никуда не делась. Мой музыкальный проект продолжает существовать и работать. Это уже не дуэт, а целый бэнд крутых музыкантов.

Но ты идёшь дальше… Сольная карьера. Участие в многочисленных телевизионных проектах, в том числе «Хочу к Меладзе» и «Голос». Ян Маерс:

О «Хочу к Мелазе» я не могу ничего сказать, это было давно и неправда (смеётся). «Голос» – поворотный момент в моей творческой карьере, который помог мне поверить в себя и понять чего я стою.

Как изменил тебя «Голос». Ян Маерс ДО и ПОСЛЕ. Какой он? Ян Маерс:

Ух как серьёзно! (настороженно) Я не люблю говорить о себе в 3-ем лице. Я такой же как и раньше, ничего не изменилось: пою как и раньше, выступаю как и раньше. Стал увереннее в себе.

Но тут без вариантов, ко мне повернулись такие мэтры, мне были сказаны такие слова! Причем много не попало в эфир, но я это услышал и «впитал». Какой опыт ты перенял у Димы Билана? Какой он в обычной жизни? Как много дал тебе твой наставник? Ян Маерс: Дима – самый лучший наставник! Это бесспорно и не обсуждается! Во-первых, он очень отзывчивый и добрый человек, во-вторых, музыкант с большой буквы. Он находился в процессе подготовки столько же сколько каждый участник его команды, вот только нас было 14, а он один. Помогал во всем начиная от приёмов пения, заканчивая внешним видом для выступления. В обычной жизни Дима – отличный человек, и я рад, что мы познакомились.

Атмосфера закулисья на «Голосе» – это конкуренция, или всё же взаимопонимание и поддержка? Ян Маерс: Мы не сыпали стекло друг другу в обувь и не портили концертные костюмы конкурентам. Атмосфера спокойно творческая. Дело в том, что все ребята в проекте – это сформировавшиеся артисты, которые понимают, что лишние нервы отвлекут от главного. А главное – это показать себя на самом крупном русскоязычном канале планеты!

Мы ведь не дети, все понимали, что «Голос», в первую очередь, – шоу, а потом уже – конкурс. Я поддерживаю связь со многими участниками пятого проекта «Голос». Есть ли у тебя девиз? Ян Маерс:

Никогда не сдавайся!