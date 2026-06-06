Олимпийский квест и большой концерт: как Светлогорск отмечает третий день фестиваля «Вытокi»

Центральная площадь Светлогорска сегодня, 6 июня, превратится в одну огромную арену для рекордов и семейного отдыха. В третий день фестиваля «Вытокi» здесь развернется Олимпийский квест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники до 14 лет смогут пройти испытания на более чем 30 спортивных локациях. Показать свои силы в гребле или прокатиться на велотреке с помощью виртуальной реальности. Помогать юным атлетам будут опытные наставники: тренеры и белорусские чемпионы. А в 17 часов спортивный драйв сменится музыкальным. Гостей праздника ждут большой концерт звезд белорусской эстрады. Также свое творчество подарят кавер-бенды. Завершится яркий праздник – красочным фейерверком.