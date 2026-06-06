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Олимпийский квест и большой концерт: как Светлогорск отмечает третий день фестиваля «Вытокi»

06 июня 2026 08:10
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Центральная площадь Светлогорска сегодня, 6 июня, превратится в одну огромную арену для рекордов и семейного отдыха. В третий день фестиваля «Вытокi» здесь развернется Олимпийский квест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олимпийский квест и большой концерт: как Светлогорск отмечает третий день фестиваля «Вытокi»-2

Участники до 14 лет смогут пройти испытания на более чем 30 спортивных локациях. Показать свои силы в гребле или прокатиться на велотреке с помощью виртуальной реальности. Помогать юным атлетам будут опытные наставники: тренеры и белорусские чемпионы. А в 17 часов спортивный драйв сменится музыкальным. Гостей праздника ждут большой концерт звезд белорусской эстрады. Также свое творчество подарят кавер-бенды. Завершится яркий праздник – красочным фейерверком.

Светлогорск принимает масштабный спортивно-культурный фестиваль «Вытокі».

# Фестиваль

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