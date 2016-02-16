Певица Ольга Шиманская: Группа «NAPOLI» превратилась в сольный проект «NAPOLI»

Ольга, Вы обвиняете СМИ в том, что артистам не так уделяется не так много внимания. Им негде себя пропиарить.

Ольга Шиманская (NAPOLI):

Я не утверждаю, что СМИ плохо относится к нашим артистам, просто я считаю, что нужен информационный повод. И вот эта тема, которая началась про то, что якобы Ольга Шиманская ругает СМИ за то, что они мало уделяют времени и внимания, не публикуют в газетах и журналах и не приглашают на телевидение, она завязалась конкретно насчет того, почему вы выбираете конкурс «Евровидение»? Почему любой из артистов выбирает конкурс «Евровидение»? Ответ прост. Потому что этот конкурс привлекает большую аудиторию, привлекает СМИ, телевидение. Именно поэтому любой артист пытается воспользоваться данной возможностью.

Артисты тоже виноваты. Они также не используют те поводы, которые у них есть. Например, почему не появились заголовки «NAPOLI» распались»?

Ольга Шиманская (NAPOLI):

Сегодня очень сложно вообще чем-то удивить! Снять клип? Все снимают клип! Спеть песню? Все поют песни! На сегодняшний день наша публика и СМИ очень избалованны.

Почему распалась группа «NAPOLI»? Мне кажестя, что так сложились обстоятельства. Это произошло, действительно, спонтанно. Сергей Болоболов участвовал в одном телевизионном проекте, благодаря которому решил пойти в «сольное плавание». Мы остались с Илоной вдвоем.

И тут пришла информация, что можно подать заявку на конкурс «Евровидение». Поговорили и решили, что, наверное, это будет сольный проект, потому что в составе группы мы уже участвовали. Нужно было что-то новое. Все тот же новый информационный повод! Поэтому группа «NAPOLI» превратилась в проект «NAPOLI».

И вы знаете, теперь, благодаря этому конкурсу, я могу с уверенностью заявить, что я – сольный проект. Теперь я буду работать сольно и имя «NAPOLI» – это будет моё сценическое имя.

Кроме количества участников, что-то изменилось?

Ольга Шиманская (NAPOLI):

Изменилось звучание проекта. Оно более лирическое. Более «девичье», что ли, стало. А раньше оно было несколько другое, можно сказать «брутальное». Мы живём, идём вперёд. И именно об этом и говорят все эти перемены.