Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 19 июля: ожидаются грозы, град и шквалистый ветер

Новости Беларуси. Беспощадная стихия в Беларуси не отступает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сегодня, 19 июля, «Белгидромет» вновь объявил штормовое предупреждение.

Днем на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах – сильные ливни, град и шквалистый ветер. При грозах скорость порывов ветра может достигать 20 м/с.

Оранжевый уровень опасности, который объявляется в Беларуси, когда погодные условия могут представлять реальную угрозу и приводить к значительному материальному ущербу, не снимается уже несколько дней. Из-за разгула стихии поврежденными оказались крыши, автомобили пострадали от падений деревьев, а во многих регионах ушли под воду дома.