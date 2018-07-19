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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 19 июля: ожидаются грозы, град и шквалистый ветер

19 июля 2018 06:14
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Новости Беларуси. Беспощадная стихия в Беларуси не отступает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сегодня, 19 июля, «Белгидромет» вновь объявил штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 19 июля: ожидаются грозы, град и шквалистый ветер-1

Днем на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах – сильные ливни, град и шквалистый ветер. При грозах скорость порывов ветра может достигать 20 м/с.

Оранжевый уровень опасности, который объявляется в Беларуси, когда погодные условия могут представлять реальную угрозу и приводить к значительному материальному ущербу, не снимается уже несколько дней. Из-за разгула стихии поврежденными оказались крыши, автомобили пострадали от падений деревьев, а во многих регионах ушли под воду дома.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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