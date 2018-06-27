Тир во дворе. Минчанин стрелял из винтовки по машинам и прохожим из окна своей квартиры

Новости Беларуси. Организовал тир прямо во дворе. Сотрудники милиции задержали минчанина, который вечером 26 июня устроил стрельбу с балкона собственного дома на улице Орловской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Предположительно, для стрельбы мужчина использовал пневматическую винтовку. В качестве мишеней он выбрал припаркованные во дворе авто и проходящих мимо людей.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

Незамедлительно по указанному адресу прибыли сотрудники милиции. Они оцепили территорию дома, а также предприняли все меры по обеспечению безопасности граждан.

Задержанным оказался 37-летний ранее судимый житель столицы. Известно, что он в разводе и имеет двух детей. В момент задержания мужчина был нетрезв. В результате стрельбы и последующего задержания никто не пострадал, повреждения получили несколько автомобилей.