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В Минске во время грозы сместился павильон. Пострадали два студента

18 июля 2018 07:23
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Новости Беларуси. 17 июля в Минске по улице Кальварийской два студента пострадали из-за смещения павильона каркасного типа.  

В Минске во время грозы сместился павильон. Пострадали два студента-1

Фото: Минское ГУМЧС  

Как сообщает Минское ГУМЧС, в результате случившегося 20-летние парень и девушка получили ушибленные раны головы. Обоих пострадавших доставили в медучреждение.  

В Минске во время грозы сместился павильон. Пострадали два студента-4

Фото: Минское ГУМЧС  

Во вторник из-за непогоды в белорусской столице произошло множество происшествий. До 21:00 в результате падения деревьев были повреждены семь машин.  

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В Минске во время грозы сместился павильон. Пострадали два студента-7

Фото: Минское ГУМЧС  

Из-за подтопления участка дороги по улице Горецкого были остановлены 8 троллейбусов и 4 автобуса. По улице Я. Колоса упал рекламный щит.  

В Минске во время грозы сместился павильон. Пострадали два студента-10

Фото: Минское ГУМЧС  

На 18 июля синоптики также объявили оранжевый уровень опасности из-за ливней, гроз и шквалистого ветра.  

Не исключаются редкие метеорологические явления – подробности здесь.  

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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