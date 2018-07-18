В Минске во время грозы сместился павильон. Пострадали два студента

Новости Беларуси. 17 июля в Минске по улице Кальварийской два студента пострадали из-за смещения павильона каркасного типа.
Новости Беларуси. 17 июля в Минске по улице Кальварийской два студента пострадали из-за смещения павильона каркасного типа.
Фото: Минское ГУМЧС
Как сообщает Минское ГУМЧС, в результате случившегося 20-летние парень и девушка получили ушибленные раны головы. Обоих пострадавших доставили в медучреждение.
Фото: Минское ГУМЧС
Во вторник из-за непогоды в белорусской столице произошло множество происшествий. До 21:00 в результате падения деревьев были повреждены семь машин.
«До реконструкции такого не было». Почему Революционная уходит под воду во время ливня?
Фото: Минское ГУМЧС
Из-за подтопления участка дороги по улице Горецкого были остановлены 8 троллейбусов и 4 автобуса. По улице Я. Колоса упал рекламный щит.
Фото: Минское ГУМЧС
На 18 июля синоптики также объявили оранжевый уровень опасности из-за ливней, гроз и шквалистого ветра.
Не исключаются редкие метеорологические явления – подробности здесь.