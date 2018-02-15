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Стрельба в школе США: погибли 17 человек, более 10 раненых. Что известно о трагедии

15 февраля 2018 07:51
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Новости США. В США в одной из школ подросток устроил стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известно о 17-ти погибших. Госпитализированы более десятка человек.  

Стрельба в школе США: погибли 17 человек, более 10 раненых. Что известно о трагедии -1

Нападавший вошел в здание за несколько минут до окончания занятий. Сообщается, что прозвучала пожарная тревога. Когда ученики стали выбегать из кабинетов, злоумышленник открыл огонь из винтовки. Он выпустил по школьникам несколько обойм. Когда к зданию подъехали сотрудники экстренных служб и начали эвакуацию, стрелок попытался затеряться в толпе, однако ему это не удалось. Он взят под стражу. Как выяснилось позже, нападавший ранее учился в этой школе и был исключен. Ведется расследование.

# Фотофакт # Стрельба в США

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