Пьяный минчанин попытался ограбить магазин, угрожая пневматикой: видеофакт

Мужчина взял несколько товаров, а для уверенности направил пистолет на продавцов.

Новости Беларуси. Выпил и пошел на «дело»: минчанин попытался ограбить магазин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оружие оказалось пневматическим. Это заметил охранник и задержал нападавшего. Никто не пострадал. Известно, что 54-летний мужчина уже судим за кражу. Теперь ему грозит более серьезная статья – до пяти лет тюрьмы.