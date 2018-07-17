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Пьяный минчанин попытался ограбить магазин, угрожая пневматикой: видеофакт

17 июля 2018 22:20
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Новости Беларуси. Выпил и пошел на «дело»: минчанин попытался ограбить магазин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мужчина взял несколько товаров, а для уверенности направил пистолет на продавцов.

Пьяный минчанин попытался ограбить магазин, угрожая пневматикой: видеофакт-1

Оружие оказалось пневматическим. Это заметил охранник и задержал нападавшего. Никто не пострадал. Известно, что 54-летний мужчина уже судим за кражу. Теперь ему грозит более серьезная статья – до пяти лет тюрьмы.

# Ограбление # происшествия # Фотофакт

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