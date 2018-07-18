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В Минске водитель Opel врезался в столб и погиб при попытке скрыться от ГАИ

18 июля 2018 10:58
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Новости Беларуси. Ночью 17 июля в Минске на улице Долгобродской случилось ДТП со смертельным исходом.  

Как сообщает БЕЛТА, во вторник сотрудники ГАИ увидели, как ехавшая по проспекту Машерова Opel Omega С пересёк пешеходный переход на красный свет. Правоохранители направилась за машиной, пытаясь остановить нарушителя по громкой связи.  

В Минске водитель Opel врезался в столб и погиб при попытке скрыться от ГАИ-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Управлявший иномаркой 21-летний молодой человек не обращал внимания на работников ГАИ и продолжал нарушать сигналы светофора. В процессе погони водитель не справился с управлением, и Opel на полной скорости въехал в осветительный столб.  

Кроме водителя в машине были 4 человека: три девушки 21, 18 и 17 лет, а также 21-летний юноша. В результате ДТП погиб находившийся за рулём молодой человек. Пассажиров медработники доставили в больницу.  

На неделе в центре Смолевичей столкнулись Volkswagen и BMW.  

Вероятный виновник ДТП разыскивается (читать далее).  

# Авария в Минске # происшествия

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