В Канаде каякер чудом спасся от догонявшего его медведя гризли: животное унесло течением

Новости Канады. В Канаде каякер чудом спасся от догонявшего его медведя гризли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина сплавлялся по реке Элахо. Заметивший его с берега медведь кинулся в воду и стремительно поплыл в сторону гребца. Люди, находившиеся поблизости, стали свистеть, чтобы отогнать хищника. Впрочем, спасло каякера не это, а сильное течение, которое снесло гризли в сторону.

По словам сотрудника канадского природоохранного ведомства, это первый случай, когда гризли решил преследовать лодку.