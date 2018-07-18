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В Канаде каякер чудом спасся от догонявшего его медведя гризли: животное унесло течением

18 июля 2018 09:20
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Новости Канады. В Канаде каякер чудом спасся от догонявшего его медведя гризли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде каякер чудом спасся от догонявшего его медведя гризли: животное унесло течением-1

Мужчина сплавлялся по реке Элахо. Заметивший его с берега медведь кинулся в воду и стремительно поплыл в сторону гребца. Люди, находившиеся поблизости, стали свистеть, чтобы отогнать хищника. Впрочем, спасло каякера не это, а сильное течение, которое снесло гризли в сторону.

По словам сотрудника канадского природоохранного ведомства, это первый случай, когда гризли решил преследовать лодку.

В Канаде каякер чудом спасся от догонявшего его медведя гризли: животное унесло течением-4

# Спасение # Фотофакт

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