В Бобруйске парень выстрелил из пневматики в 17-летнюю девушку

Новости Беларуси. Вечером 8 июля в Бобруйске молодой человек выстрелил из пневматики в прохожую.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Могилёвской области, инцидент произошёл возле одного из ТЦ. 19-летний житель Гомельской области и его приятели проводили досуг в тире.

Спустя некоторое время парень отвлёкся от мишеней и осмотрелся. Гражданин обратил внимание на проходившую мимо 17-летнюю бобруйчанку. Злоумышленник выстрелил в девушку.

Пострадавшая почувствовала острую боль в левом запястье. О произошедшем несовершеннолетняя рассказала родителям. Супруги нашли в кармане дочери пулю от пневматической винтовки. Семейная пара обратилась к правоохранителям.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

Летом 2018 года в Минске мужчина из окна стрелял по машинам и прохожим.