Во время грозы в Минске пожарная лестница упала с крыши дома на припаркованные автомобили: фотофакт

Новости Беларуси. Мощный грозовой фронт, который прошел через территорию страны, оставил разрушительный след в разных уголках Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белгидромет» об июльских ливнях в Беларуси: «Рекордсмен сейчас Брест – приближается к двум месячным нормам осадков»

По информации МЧС, в ряде регионов повреждены крыши и автомобили от падения деревьев. Весь интернет пестрит кадрами с мест ЧП. Так, в Минске на улице Брилевская с дома упала пожарная лестница и накрыла припаркованные рядом машины. От удара молнии случились сразу несколько пожаров. Больше всего досталось центральным районам.

Оранжевый, предпоследний уровень опастности синоптики объявили и на сегодня. На большей части территории – дожди и грозы. И всё это при достаточно высоких температурах. Местами воздух прогреется до +29 градусов.