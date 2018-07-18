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Во время грозы в Минске пожарная лестница упала с крыши дома на припаркованные автомобили: фотофакт

18 июля 2018 07:55
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Новости Беларуси. Мощный грозовой фронт, который прошел через территорию страны, оставил разрушительный след в разных уголках Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время грозы в Минске пожарная лестница упала с крыши дома на припаркованные автомобили: фотофакт-1

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По информации МЧС, в ряде регионов повреждены крыши и автомобили от падения деревьев. Весь интернет пестрит кадрами с мест ЧП. Так, в Минске на улице Брилевская с дома упала пожарная лестница и накрыла припаркованные рядом машины. От удара молнии случились сразу несколько пожаров. Больше всего досталось центральным районам.

Оранжевый, предпоследний уровень опастности синоптики объявили и на сегодня. На большей части территории – дожди и грозы. И всё это при достаточно высоких температурах. Местами воздух прогреется до +29 градусов.

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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