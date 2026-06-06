«Макс» больше недоступен в App Store

Мессенджер «Макс» перестал быть доступен в маркете приложений App Store для устройств Apple, пишет ТАСС.

Представители платформы работает над скорейшим решением данного вопроса. Ими также в Apple направлен запрос о предоставлении разъяснений.

Указывается, что приложение, которое уже установлено на смартфоне, продолжит функционировать как обычно. Установка мессенджера также доступна с официального интернет-сайта и через другие маркеты – российский RuStorе, в том числе посредством Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и Vivo Store.

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