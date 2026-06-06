Прямой эфир

«Макс» больше недоступен в App Store

06 июня 2026 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Макс» больше недоступен в App Store-0

Мессенджер «Макс» перестал быть доступен в маркете приложений App Store для устройств Apple, пишет ТАСС.

Представители платформы работает над скорейшим решением данного вопроса. Ими также в Apple направлен запрос о предоставлении разъяснений.

Указывается, что приложение, которое уже установлено на смартфоне, продолжит функционировать как обычно. Установка мессенджера также доступна с официального интернет-сайта и через другие маркеты – российский RuStorе, в том числе посредством Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и Vivo Store.

Фото: Pixabay

# Мобильные телефоны

Другие новости рубрики

Все новости
Нацбанк с 15 июня выпускает серебряную инвестиционную монету «Славянка»
06 июня 2026 08:19

Нацбанк с 15 июня выпускает серебряную инвестиционную монету «Славянка»

Олимпийский квест и большой концерт: как Светлогорск отмечает третий день фестиваля «Вытокi»
06 июня 2026 08:10

Олимпийский квест и большой концерт: как Светлогорск отмечает третий день фестиваля «Вытокi»

В Беларуси будут работать 138 военно-патриотических лагерей для школьников
06 июня 2026 08:05

В Беларуси будут работать 138 военно-патриотических лагерей для школьников