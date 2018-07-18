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Захват заложника в Заславле. Нападавшего ликвидировали

18 июля 2018 13:55
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Новости Беларуси. 18 июля в одном из банков Заславля мужчина захватил заложника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые последние факты узнаем в прямом включении из города-спутника Минска. На связи со студией наш корреспондент Анастасия Хоботова. И мы ждем от нее подробности.

Захват заложника в Заславле. Нападавшего ликвидировали -1

Анастасия Хоботова, СТВ:
На улице Советской в Заславле в одном из зданий банка мужчина, по словам очевидцев, вооруженный ножом удерживает женщину. Как говорят очевидцы, отец удерживает свою дочь – опять же, это не проверенная пока информация.

В этом здании находится кафе, посетители которого также не могут выйти из здания. На втором этаже находится гостиница.

Захват заложника в Заславле. Нападавшего ликвидировали -4

Мужчина захватил заложницу примерно в 13.30, 13.50 на место происшествия уже прибыли спасатели, милиция и медики. Возглавил операцию по освобождению заложника министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

Напомним, аналогичный случай произошел в Могилеве в октябре 2017 года.

Это гражданин РФ, в сентябре 2017 года он получил вид на жительство: что известно о напавшем на отделение банка в Могилеве

ОБНОВЛЕНО В 16.55

Драма с захватом заложников завершилась. Переговоры длились порядка 3 часов. Нападавшего ликвидировали. На месте работает следствие. Журналистам открыли доступ к месту происшествия.

Захват заложника в Заславле. Нападавшего ликвидировали -7

Захват заложника в Заславле. Нападавшего ликвидировали -9

# Захват заложников # происшествия # Фотофакт

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