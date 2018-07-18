Захват заложника в Заславле. Нападавшего ликвидировали

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Новости Беларуси. 18 июля в одном из банков Заславля мужчина захватил заложника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Хоботова, СТВ:

На улице Советской в Заславле в одном из зданий банка мужчина, по словам очевидцев, вооруженный ножом удерживает женщину. Как говорят очевидцы, отец удерживает свою дочь – опять же, это не проверенная пока информация.

В этом здании находится кафе, посетители которого также не могут выйти из здания. На втором этаже находится гостиница.