Захват заложника в Заславле. Нападавшего ликвидировали
Новости Беларуси. 18 июля в одном из банков Заславля мужчина захватил заложника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самые последние факты узнаем в прямом включении из города-спутника Минска. На связи со студией наш корреспондент Анастасия Хоботова. И мы ждем от нее подробности.
Анастасия Хоботова, СТВ:
На улице Советской в Заславле в одном из зданий банка мужчина, по словам очевидцев, вооруженный ножом удерживает женщину. Как говорят очевидцы, отец удерживает свою дочь – опять же, это не проверенная пока информация.
В этом здании находится кафе, посетители которого также не могут выйти из здания. На втором этаже находится гостиница.
Мужчина захватил заложницу примерно в 13.30, 13.50 на место происшествия уже прибыли спасатели, милиция и медики. Возглавил операцию по освобождению заложника министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.
Напомним, аналогичный случай произошел в Могилеве в октябре 2017 года.
Это гражданин РФ, в сентябре 2017 года он получил вид на жительство: что известно о напавшем на отделение банка в Могилеве
ОБНОВЛЕНО В 16.55
Драма с захватом заложников завершилась. Переговоры длились порядка 3 часов. Нападавшего ликвидировали. На месте работает следствие. Журналистам открыли доступ к месту происшествия.