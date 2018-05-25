В Витебске в трамвае мужчина ударил подростка ножом

Новости Беларуси. Вечером 4 мая в Витебске нетрезвый мужчина нанёс подростку резаную рану левого предплечья. Следователи ищут свидетелей особо злостного хулиганства.

Как сообщает УСК по Витебской области, в правонарушении подозревается 49-летний витеблянин. Гражданин ехал в салоне трамвая по маршруту №7. Во время поездки фигурант без каких-либо причин схватил 16-летнего молодого человека за волосы и ударил ножом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Светлана Сахарова, официальный представитель УСК по Витебской области:

К подозреваемому применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Место инцидента осмотрено, изъят нож, назначен ряд экспертиз. Допрошены потерпевший и свидетели.

Правоохранители просят свидетелей описанного происшествия в трамвае обратиться по телефонам: (8021) 246-21-97, +37533 399-80-44.

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