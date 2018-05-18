Прямой эфир

Бывший ученик открыл стрельбу в одной из школ Техаса: погибли не меньше 10 человек

18 мая 2018 18:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В одной из школ города Санта-Фе в штате Техас неизвестный открыл стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывший ученик открыл стрельбу в одной из школ Техаса: погибли не меньше 10 человек-1

По данным очевидцев, злоумышленник в недавнем прошлом был учеником этого учебного заведения. Он вошел в один из кабинетов и открыл беспорядочный огонь по детям.

Бывший ученик открыл стрельбу в одной из школ Техаса: погибли не меньше 10 человек-4

Погибли по меньшей мере 10 человек. Сотрудники экстренных служб оцепили район и эвакуировали из здания людей. В ходе задержания стрелок ранил офицера полиции, однако его все же удалось взять под стражу.

Бывший ученик открыл стрельбу в одной из школ Техаса: погибли не меньше 10 человек-7

На месте происшествия работают около 10 бригад скорой помощи и медицинские вертолеты. О количестве пострадавших данных пока нет.

# Стрельба в США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лига арабских государств требует провести расследование в отношении действий израильской армии в секторе Газа
18 мая 2018 15:15

Лига арабских государств требует провести расследование в отношении действий израильской армии в секторе Газа

18 часов до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Пять главных вопросов перед церемонией
18 мая 2018 14:50

18 часов до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Пять главных вопросов перед церемонией

Новый состав правительства объявлен в России
18 мая 2018 14:41

Новый состав правительства объявлен в России