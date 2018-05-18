Бывший ученик открыл стрельбу в одной из школ Техаса: погибли не меньше 10 человек

Новости США. В одной из школ города Санта-Фе в штате Техас неизвестный открыл стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным очевидцев, злоумышленник в недавнем прошлом был учеником этого учебного заведения. Он вошел в один из кабинетов и открыл беспорядочный огонь по детям.

Погибли по меньшей мере 10 человек. Сотрудники экстренных служб оцепили район и эвакуировали из здания людей. В ходе задержания стрелок ранил офицера полиции, однако его все же удалось взять под стражу.