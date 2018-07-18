После ужина почувствовали недомогание и тошноту. Около 70 детей отравились в детском лагере в Украине

Новости Украины. В детском лагере в Украине отравились около 70 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После ужина они почувствовали недомогание и тошноту. Вскоре у пострадавших поднялась температура.
Новости Украины. В детском лагере в Украине отравились около 70 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После ужина они почувствовали недомогание и тошноту. Вскоре у пострадавших поднялась температура.
Детей госпитализировали в ближайшую больницу с острой кишечной инфекцией.
Правоохранители расследуют причины массового отравления, в лагере проводится комплекс санитарных мер. Возраст пострадавших детей – от 9 до 16 лет. Всего в лагере отдыхали 134 ребенка.