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После ужина почувствовали недомогание и тошноту. Около 70 детей отравились в детском лагере в Украине

18 июля 2018 10:37
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Новости Украины. В детском лагере в Украине отравились около 70 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После ужина они почувствовали недомогание и тошноту. Вскоре у пострадавших поднялась температура.

После ужина почувствовали недомогание и тошноту. Около 70 детей отравились в детском лагере в Украине-1

Детей госпитализировали в ближайшую больницу с острой кишечной инфекцией.

Правоохранители расследуют причины массового отравления, в лагере проводится комплекс санитарных мер. Возраст пострадавших детей – от 9 до 16 лет. Всего в лагере отдыхали 134 ребенка.

После ужина почувствовали недомогание и тошноту. Около 70 детей отравились в детском лагере в Украине-4

# Массовое отравление # Фотофакт

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