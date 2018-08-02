Что было, то было: День ВДВ/ Опять жара/ Блогер-комбайнер

День ВДВ

2 августа воздушно-десантные войска и силы спецопераций Беларуси отметили свой профессиональный праздник. По сути, этот день отмечают бывшие и нынешние «голубые береты» по всему бывшему СССР. Ведь днём рождения ВДВ считается 1930 год. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение в количестве 12 человек. Так получилось, что на территории СССР эти войска были задействованы во всех вооружённых конфликтах и стали прародителями любых спецназов. Сегодня, как и всегда, не обошлось без выпивших ребят в тельняшках, купания в фонтанах, небольших конфликтов с органами правопорядка. Милиция в Минске и Витебске задержала несколько, активно отмечающих свой праздник, десантников. К счастью, грубых нарушений общественного порядка не было нигде по Беларуси.

Исторически в Беларуси всегда было много частей и подразделений ВДВ, которые сейчас получили название Силы специальных операций. В крылатой пехоте служат и девушки. Сегодня они стали гостями программы СТВ «Утро. Студия хорошего настроения». Инструктор сил специальных операций Вооружённых Сил Беларуси Светлана Капустина даже похвасталась, что девушки-десантники забрали себе и 8 марта, и 23 февраля. Десантница рассказала, что попасть в специальные войска проблематично. Нужно идеальное здоровье, физическая подготовленность, интеллект и даже стрессоустойчивость.

Опять жара

Как ни крути, а итоги любого дня обязаны содержать блок о погоде. Эта тема сейчас самая популярная в новостных лентах всех поисковиков. Вот и сегодня в Италии из-за жары объявлен красный уровень опасности: туристов просят не выходить на улицу в обед. Рим, Милан, Турин, Венеция, Флоренция – температурный показатель уже превысил отметку в 40 градусов. В Британии наблюдается сильнейшая засуха, которую не видели на туманном Альбионе последние пятьдесят лет. Забавная австрийская история: в Вене из-за жары обули служебных собак в специальные ботиночки. При температуре +36 собаки обжигают лапы об асфальт. Сильнейшая за последние 100 лет засуха в Швейцарии. Пожарные спасают альпийских коров с пастбищ. Из-за жары, которая уже несколько недель стоит в регионе, поля в горах практически лишились влаги. Чтобы обеспечить животным доступ к воде, были созданы искусственные поилки, которые наполняли с помощью вертолетов. Сильнейшая засуха обернулась колоссальными убытками для немецких фермеров: урожай зерновых в 2018 году будет самым низким за последние 15 лет. В Бельгии власти ввели режим жесткой экономии воды. Из-за жары горят леса в Норвегии и Швеции. Из многих регионов приходят сообщения о случаях получения теплового удара. Жителям и гостям Португалии и Испании нужно быть готовыми к рекордно высоким температурам. По данным метеорологической службы здесь ожидается до 48-50°С в тени. Предпоследний уровень опасности объявлен в 34-х департаментах Франции. Даже в Париже сотрудники Эйфелевой башни объявили забастовку. Одни пишут, что из-за очередей, другие, что из-за жары, а третьи, что из-за сложных условий труда. Беда там в Париже. А у нас в Брестской области после дождей люди плавали в лужах и катались на лодках. Фото и видео купающихся героев можно увидеть на нашем сайте. Биологи дают массу конкретных рецептов: что и как пить в жару, чтобы не навредить организму. В общем, поосторожнее с алкоголем, селедкой, купаниями и гипертонией.

Блоггер-комбайнер

Будни комбайнера под музыку AC/DC стали популярным видео на YouTube. Молодой педагог после окончания университета традиционно решил помочь отцу на уборке зерновых на своей родине в Лунинецком районе. Василий, так зовут парня, опубликовал у себя на канале «Трейлер сезона-2018. Работа на комбайне GS10 ПАЛЕССЕ». Блогер-комбайнер пояснил, что ему хочется делиться со своими подписчиками прекрасными моментами рабочих будней и новостями с полей. Свой видеоотчет он будет продолжать.

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Д.П.