Приметы на Илью: не выгуливай собаку, не задерживайся на перекрестках, не ходи на речку

Если считать умственный труд работой, то, оказывается, я с самого утра нарвался на неприятности. Только сел за компьютер, как интернет послал месседж: остановись, не делай ничего, работать сегодня нельзя. Когда разобрался, понял: 2 августа – Ильин день и, согласно древним поверьям славян, в этот день была безоговорочно запрещена всякая работа. Нарушишь табу – прогневишь Илью-пророка и понесешь наказание. Как тут быть? Думаю себе: Илья – далеко, начальство – вот оно, за стенкой, приходится работать.

Кто же такой был Илья, что мог одарить всех православных еще одним выходным днем? Это библейский пророк, живший в IX веке до нашей эры. Согласно преданиям, вихрь унес его в огненной колеснице на небо живым, где он и остался. И оттуда он все видит и все знает, и говорит землянам, что нельзя делать. Тем самым оберегая нас от всяких бед.

Признаться, в его наставлениях каждый может найти что-то для себя полезное. Вот вам несколько запретов.

1. Главный запрет – на купание. Было бы разумным прислушаться. Ведь этим летом в нашей стране везде, где есть вода, тонут люди. Статистика просто поражает.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Кстати, сегодня день ВДВ. А эти ребята любят купаться в фонтанах. Но им, видать, не страшно, потому как Илья-пророк считается еще и покровителем десантников.

2. Про работу сказано выше. Но хлеб-то, хочешь-не хочешь, а убирать надо, год сейчас особенный.

3. Нельзя сквернословить и допускать плохие мысли.

4. Нельзя громко кричать, петь, стрелять, иначе молния может покарать;

5. Нельзя выпускать из дома домашних животных, а бродячих, наоборот, брать в дом. Предки думали, что с этими несчастными к ним в дом может пробраться нечистая сила;

6. Нельзя ловить рыбу;

7. Нельзя стоять под деревом и на перекрестках – можно получить удар молнии или повстречаться с нечистью.

Не правда ли, что-то часто упоминается молния. Между тем, существует поверье: если кто попал в этот день под дождь, того целый год не будут преследовать никакие болезни. Но, судя по прогнозу, ни дождя, ни, тем более, молнии сегодня не предвидится. Давайте делать правильные выводы!

В.Д.