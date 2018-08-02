«Физически и умственно развита, с устойчивой психикой»: как отбирают девушек в десант

Новости Беларуси. О девушках-десантницах рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Легко ли девушке попасть на службу в силы специальных операций?
Новости Беларуси. О девушках-десантницах рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Легко ли девушке попасть на службу в силы специальных операций?
Светлана Капустина, инструктор розыскной собаки водоохраны 91-го отдельного батальона охраны и обслуживания командования сил специальных операций Вооружённых Сил Республики Беларусь:
Я думаю, что немного проблематично. Потому что она должна быть физически развита, умственно развита. И также быть с устойчивой психикой.
Также не во всех областных центрах есть отделения ССО.
Так что девушке придётся, наверное, задуматься ещё и о переезде в другой город.
Вообще, кастинг большой? Девушек много приходит?
Светлана Капустина:
Девушки приходят, но должностей не так много, которые подразумевают женское участие.
То есть, кастинг большой?
Светлана Капустина:
Ну, да.
Ксения Киркевич, экспедитор экспедиции 91-го отдельного батальона охраны и обслуживания командования сил специальных операций Вооружённых Сил Республики Беларусь:
Основным критерием является именно состояние здоровья: должна быть первая группа годности. И только в таком случае проходишь дальше.
С чего начинается служба? После какого класса, куда нужно идти?
Светлана Капустина:
Можно сдать централизованное тестирование и поступить в Академию МВД, в Военную академию, пройти обучение и по распределению пойти служить.
Также можно прийти просто на собеседование.
Если ты его проходишь, то по этапам уже идёшь: медицинский осмотр (тебя полностью, досконально медики проверяют, ставят заключение), потом надо сдать физическую подготовку, и всё.
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