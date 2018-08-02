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«Физически и умственно развита, с устойчивой психикой»: как отбирают девушек в десант

02 августа 2018 10:56
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Новости Беларуси. О девушках-десантницах рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Легко ли девушке попасть на службу в силы специальных операций?

«Физически и умственно развита, с устойчивой психикой»: как отбирают девушек в десант -1

Светлана Капустина, инструктор розыскной собаки водоохраны 91-го отдельного батальона охраны и обслуживания командования сил специальных операций Вооружённых Сил Республики Беларусь:
Я думаю, что немного проблематично. Потому что она должна быть физически развита, умственно развита. И также быть с устойчивой психикой.

Также не во всех областных центрах есть отделения ССО.

Так что девушке придётся, наверное, задуматься ещё и о переезде в другой город.

Вообще, кастинг большой? Девушек много приходит?

«Физически и умственно развита, с устойчивой психикой»: как отбирают девушек в десант -4


Светлана Капустина:
Девушки приходят, но должностей не так много, которые подразумевают женское участие.

То есть, кастинг большой?

Светлана Капустина:
Ну, да.

«Физически и умственно развита, с устойчивой психикой»: как отбирают девушек в десант -7

Ксения Киркевич, экспедитор экспедиции 91-го отдельного батальона охраны и обслуживания командования сил специальных операций Вооружённых Сил Республики Беларусь:
Основным критерием является именно состояние здоровья: должна быть первая группа годности. И только в таком случае проходишь дальше.

С чего начинается служба? После какого класса, куда нужно идти?

Светлана Капустина:
Можно сдать централизованное тестирование и поступить в Академию МВД, в Военную академию, пройти обучение и по распределению пойти служить.

Также можно прийти просто на собеседование.

Если ты его проходишь, то по этапам уже идёшь: медицинский осмотр (тебя полностью, досконально медики проверяют, ставят заключение), потом надо сдать физическую подготовку, и всё.

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# Армия Беларуси # общество # Светлана Капустина # Ксения Киркевич

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