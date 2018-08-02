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Тепловые удары, погибшие урожаи, экономия воды и лесные пожары: Европу накрыла удушающая жара

02 августа 2018 14:22
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Европа изнывает от жары. Во многих странах столбики термометров уже преодолели отметку в 40 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тепловые удары, погибшие урожаи, экономия воды и лесные пожары: Европу накрыла удушающая жара-1

Предпоследний уровень опасности объявлен в 34-х департаментах Франции. Красный действует почти в двух десятках итальянских городов.

В Италии из-за жары объявлен красный уровень опасности: туристов просят не выходить на улицу в обед

Тепловые удары, погибшие урожаи, экономия воды и лесные пожары: Европу накрыла удушающая жара-4

Сильнейшая засуха обернулась колоссальными убытками для немецких фермеров: урожай зерновых в 2018 году будет самым низким за последние 15 лет. В Бельгии власти ввели режим жесткой экономии воды. Из-за жары горят леса в Норвегии и Швеции. Из многих регионов приходят сообщения о случаях получения теплового удара.

Тепловые удары, погибшие урожаи, экономия воды и лесные пожары: Европу накрыла удушающая жара-7

Жителям и гостям Португалии и Испании нужно быть готовыми к рекордно высоким температурам. По данным метеорологической службы Великобритании, здесь ожидается до 48-50ºС в тени.

# Погода # Фотофакт

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