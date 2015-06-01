Михайловский сквер в Минске. Знают ли горожане, почему он так называется и чем примечателен?

Сквер в границах улиц Ленинградской, Свердлова, Кирова и Михайловского переулка – одно из излюбленных мест отдыха минчан и гостей столицы. Его часто называют «залом ожидания» на свежем воздухе.
Зеленая зона находится рядом с центральным железнодорожным вокзалом столицы, ее ежедневно пересекают тысячи людей. Несмотря на многолюдность сквера, далеко не все прохожие знают, как называется этот «зеленый уголок».
Минчане:
Забыл. Знал, но забыл.
Ленинградский. Точно не знаю.
Нет, не знаю. Первый раз в Минске.
Я не знаю.
Честно говоря, не помню.
Не знаю. Севастопольский, наверное.
Михайловский.
Михайловский, да.
Михайловский.
Михайловский сквер.
Долгое время Михайловский сквер не значился на карте города под этим именем. Такое название он получил в 1997 году к 930-летию города.
В далеком 1901 году жители привокзального района Минска обратились к властям с ходатайством об открытии сквера на «пустопорожнем плацу» на пересечении Коломенской (ныне Свердлова) и Петербургской (ныне Ленинградской) улиц.
Правда, просьба горожан была удовлетворена только через 12 лет, когда власти вынуждены были признать, что «сквера городу не хватает». Новый сквер окрестили Михайловским. Узнаем, почему.
Минчане:
Не могу сказать. Хотя родился в Минске.
Потому что рядом переулок Михайловский и улица. Она тоже носит такое название.
Потому что рядом Михайловский переулок.
Свое называние сквер получил благодаря находившимся рядом Михайловскому переулку и одноименной улице.
Спросим у минчан, чем примечательно это место.
Минчане:
На входе в парк девушка с зонтиком.
Я знаю, что здесь есть скульптура студента с сигаретой.
Скульптуры вот эти Жбанова. Мне очень нравятся, по всему городу они.
Там сидящая скульптура, есть еще какой-то меценат с протянутой рукой.
Здесь очень спокойно, можно поиграть с ребенком, здесь не выгуливают собак. И здесь всегда ухоженные газоны, дети любят статуи очень красивые.
Эта замечательная зелень, замечательные деревья, вечно приведенные в порядок газоны. Рядом улица, шоссе, машины, а сюда приходить и отдыхаешь.
Просто маленький зеленый уголок в центре города с интересными скульптурами и скамейками.
Старые деревья. Притом, когда-то, в свое время, здесь была добровольная дружина. Парк изменился с тех времен.
Все через этот парк ходят, общаются, связь со всем городом в этом парке, центром города, Привокзальная площадь. Тут его не обойдешь.
Михайловский сквер продолжительное время находился на реставрации, но в конце прошлого века был открыт для посетителей.
Он выполнен в современном стиле: изысканная плитка, красивые по форме фонари и множество клумб.
В парке находится несколько потрясающих работ известного белорусского скульптура Владимира Жбанова.
Здесь всегда много желающих сфотографироваться с «бронзовыми жителями» сквера, сообщили в программе «Минск м минчане» на СТВ.