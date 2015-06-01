Михайловский сквер в Минске. Знают ли горожане, почему он так называется и чем примечателен?

Сквер в границах улиц Ленинградской, Свердлова, Кирова и Михайловского переулка – одно из излюбленных мест отдыха минчан и гостей столицы. Его часто называют «залом ожидания» на свежем воздухе.

Зеленая зона находится рядом с центральным железнодорожным вокзалом столицы, ее ежедневно пересекают тысячи людей. Несмотря на многолюдность сквера, далеко не все прохожие знают, как называется этот «зеленый уголок».

Минчане:

Забыл. Знал, но забыл.

Ленинградский. Точно не знаю.

Нет, не знаю. Первый раз в Минске.

Я не знаю.

Честно говоря, не помню.

Не знаю. Севастопольский, наверное.

Михайловский.

Михайловский, да.

Михайловский.

Михайловский сквер.

Долгое время Михайловский сквер не значился на карте города под этим именем. Такое название он получил в 1997 году к 930-летию города.

В далеком 1901 году жители привокзального района Минска обратились к властям с ходатайством об открытии сквера на «пустопорожнем плацу» на пересечении Коломенской (ныне Свердлова) и Петербургской (ныне Ленинградской) улиц.

Правда, просьба горожан была удовлетворена только через 12 лет, когда власти вынуждены были признать, что «сквера городу не хватает». Новый сквер окрестили Михайловским. Узнаем, почему.

Минчане:

Не могу сказать. Хотя родился в Минске.

Потому что рядом переулок Михайловский и улица. Она тоже носит такое название.

Потому что рядом Михайловский переулок.

Свое называние сквер получил благодаря находившимся рядом Михайловскому переулку и одноименной улице.

Спросим у минчан, чем примечательно это место.

Минчане:

На входе в парк девушка с зонтиком.

Я знаю, что здесь есть скульптура студента с сигаретой.

Скульптуры вот эти Жбанова. Мне очень нравятся, по всему городу они.

Там сидящая скульптура, есть еще какой-то меценат с протянутой рукой.

Здесь очень спокойно, можно поиграть с ребенком, здесь не выгуливают собак. И здесь всегда ухоженные газоны, дети любят статуи очень красивые.

Эта замечательная зелень, замечательные деревья, вечно приведенные в порядок газоны. Рядом улица, шоссе, машины, а сюда приходить и отдыхаешь.

Просто маленький зеленый уголок в центре города с интересными скульптурами и скамейками.

Старые деревья. Притом, когда-то, в свое время, здесь была добровольная дружина. Парк изменился с тех времен.

Все через этот парк ходят, общаются, связь со всем городом в этом парке, центром города, Привокзальная площадь. Тут его не обойдешь.

Михайловский сквер продолжительное время находился на реставрации, но в конце прошлого века был открыт для посетителей.

Он выполнен в современном стиле: изысканная плитка, красивые по форме фонари и множество клумб.

В парке находится несколько потрясающих работ известного белорусского скульптура Владимира Жбанова.

Здесь всегда много желающих сфотографироваться с «бронзовыми жителями» сквера, сообщили в программе «Минск м минчане» на СТВ.