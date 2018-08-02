«Никто кроме нас»: 2 августа в Беларуси отмечают День ВДВ и сил спецопераций

Новости Беларуси. Те, кто вписал немало ярких страниц в историю Вооруженных Сил. День воздушно-десантных войск и сил спецопераций отмечают сегодня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот уже почти столетие неизменным остается принцип этих бойцов «Никто кроме нас». В любой ситуации они всегда на передовой. Сегодня людей в тельняшках и голубых беретах можно будет встретить повсюду.

2 августа воздушно-десантные войска и силы спецопераций Беларуси отмечают профессиональный праздник