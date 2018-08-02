Прямой эфир

2 августа воздушно-десантные войска и силы спецопераций Беларуси отмечают профессиональный праздник

02 августа 2018 06:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Голубые береты, крылатая пехота: свой профессиональный праздник отмечают сегодня воздушно-десантные войска и силы специальных операций Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 августа воздушно-десантные войска и силы спецопераций Беларуси отмечают профессиональный праздник-1

По традиции по всей стране в частях и аэроклубах пройдут показательные выступления и прыжки парашютом. А в Витебске 2 августа 300 десантников пройдут колонной по центральным улицам города и подарят женщинам цветы.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
18 тонн контрабандной голубики задержали белорусские таможенники в районе Бегомля
02 августа 2018 06:41

18 тонн контрабандной голубики задержали белорусские таможенники в районе Бегомля

Как и зачем в Смолевичском районе играли в тетрис старыми телевизорами
01 августа 2018 20:16

Как и зачем в Смолевичском районе играли в тетрис старыми телевизорами

Александр Лукашенко прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья
01 августа 2018 19:46

Александр Лукашенко прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья