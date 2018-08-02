2 августа воздушно-десантные войска и силы спецопераций Беларуси отмечают профессиональный праздник

Новости Беларуси. Голубые береты, крылатая пехота: свой профессиональный праздник отмечают сегодня воздушно-десантные войска и силы специальных операций Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции по всей стране в частях и аэроклубах пройдут показательные выступления и прыжки парашютом. А в Витебске 2 августа 300 десантников пройдут колонной по центральным улицам города и подарят женщинам цветы.